Catch - WWE : Triple H frôle la mort, le retour impossible

Malgré les rumeurs, Triple H, figure emblématique de la WWE, ne remontera pas sur le ring. Après une carrière marquée par de nombreux succès, Paul Levesque de son vrai nom a dû prendre sa retraite en raison de graves problèmes cardiaques. Aujourd'hui, il se consacre pleinement à son rôle stratégique au sein de la compagnie, éloignant définitivement l'idée d'un retour en tant que catcheur.

Figure marquante du catch dans les années 90 puis 2000, Triple H a parfaitement géré sa reconversion en étant désormais l’une des têtes pensantes de la WWE, l’organisation reine de la discipline, en tant que responsable du contenu. Jonglant pendant un temps entre sa tenue de dirigeant et ses bottes de catcheurs pour de grands événements comme WrestleMania, Paul Levesque avait finalement dû stopper brutalement sa carrière à la suite d’une intervention chirurgicale après un incident cardiaque en septembre 2021. « Mon père a subi un triple pontage à 62 ans, mon grand-père est décédé à 70 ans d'une maladie cardiaque. Je ne le savais pas, j'ai juste appris quelques semaines auparavant que mon arrière-grand-père était mort à 52 ans, d'une mort subite. Il s'agissait donc d'un problème génétique », révélera-t-il. Quelques mois plus tard, l’ancien champion du monde annonçait sa retraite à ESPN : « Pour moi, en ce qui concerne le catch, c'est fini. Je ne catcherai plus jamais. J'ai un défibrillateur dans la poitrine, et ce n'est pas une bonne idée que je me fasse choquer électriquement en direct à la télévision. »

« Il y a des moments où tu te demandes, "Est-ce la fin ? Est-ce que je vais me réveiller ?" »

Dans cet entretien accordé au média américain, Triple H avait détaillé les épreuves qu'il a traversées : « À cause de la pneumonie virale, j'avais du liquide dans les poumons, du liquide autour du cœur. Ils ont fait un suivi, ont réalisé un ECG. Le taux normal d'éjection cardiaque se situe entre 55 et 65 %. J'étais à 30 %. J'ai reçu un message disant : "Ne perds pas de temps, fais une valise, on va aux urgences. Je t'expliquerai en chemin." Au moment où je suis arrivé aux urgences, mon taux d'éjection était descendu à 22 %. J'étais en insuffisance cardiaque. Grave. Le lendemain matin, alors qu'ils avaient compris cela la veille au soir, pendant que j'allais passer une IRM et que je me préparais pour une cathétérisation cardiaque, mon taux d'éjection était tombé à 12 %. Je piquais du nez et j'étais à la limite de ce qu'il faut éviter. Pour ta famille et ton avenir, quand ils te disent que c'est à 99 %, ça devient sérieux. Nous avons trois jeunes filles : 15, 13 et 11 ans. Soudainement, je rentre à la maison et je suis un peu malade, et leur père, qui est toujours fort, se retrouve soudainement à l'hôpital. Je ne sais pas si elles ont compris les conséquences, mais il y a des moments où on te met sous anesthésie et tu te demandes, "Est-ce la fin ? Est-ce que je vais me réveiller ?" C'est difficile à accepter. Cela te fait réfléchir différemment à la vie. Cela ne te rend pas moins motivé dans ce que tu fais, mais cela te fait certainement apprécier ce que tu as : tes amis et ta famille. »

Upon leaving gorilla, Triple H got into a confrontation with Kevin Owens. #SNME pic.twitter.com/potNPaUhW8 — WWE (@WWE) December 15, 2024

« Dans mon esprit, je voulais en finir »

La gravité de la situation par laquelle est passée Triple H n’a pas empêché les fans de fantasmer sur un possible retour de la légende sur le ring ces dernières années. Cela a de nouveau été le cas il y a quelques jours après l’altercation entre HHH et Kevin Owens au terme des Saturday Night’s Main Event à New York. Pourtant, il est utopiste d’imaginer Levesque remonter sur le ring dans le cadre d’un combat, lui qui a digéré cette fin de carrière brutale. « Je ne pense pas que je devrais être là à prendre des coups, rappelait-il en avril 2024, au micro de Pat McAfee. J'ai un ‘jumpstarter’. C'est un système de secours si quelque chose va mal dans votre vie, ce qui peut arriver à n'importe qui à n'importe quel moment. J'ai un système de secours. Vous ne voulez pas débrancher les fils. C'est drôle, les gens disent : “Oh, je suis désolé, j'avais oublié que tu ne pouvais pas (catcher)”. Ça me va totalement. J'ai roulé jusqu'à ce que les roues tombent. Presque littéralement. Ça me va très bien. J'étais à un point où j'aurais dû prendre ma retraite de toute façon. Dans mon esprit, je voulais en finir. L'année dernière, juste avant que tout cela n'arrive, on m'a demandé d'être présent à WrestleMania pendant deux jours. On m'a dit : "J'ai besoin de toi, tu peux travailler avec qui tu veux". J'ai dit : "Je ne pense pas que je veuille le faire". "S'il te plaît, réfléchis-y. Faisons-le. S'il te plaît, réfléchis-y." J'y ai réfléchi et j'allais revenir pour dire, "Je ne le fais pas", et puis je n'ai pas pu le faire. Ça me va. Je n'ai aucun regret. » La page est donc bel et bien tournée.