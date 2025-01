Judo - WWE : Teddy Riner et The Rock, la rencontre au sommet !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Teddy Riner, symbole du judo français, a encore brillé à Paris en décrochant sa quatrième médaille d'or olympique, consolidant son statut de légende. Convoité par les marques, il s'est déjà illustré aux côtés de stars comme Dwayne "The Rock" Johnson. Une rencontre au sommet, alors que le judoka n’excluait pas de suivre les traces du catcheur de la WWE reconverti acteur.

La pression sur ses épaules était grande, et il n’a pas tremblé. Chez lui, à Paris, Teddy Riner a décroché une nouvelle médaille d’or dans sa catégorie des plus de 100 kg l'été dernier, devenant ainsi quadruple champion olympique, soit le judoka le plus médaillé de l'histoire. Une nouvelle prestation majeure qui renforce un peu plus son statut de légende du judo, mais également de star convoitée par les marques. Ces dernières années, le Français a pris part à plusieurs campagnes publicitaires et a eu l’occasion de s’afficher aux côtés de célébrités, à l’instar de Dwayne Johnson, la star hollywoodienne qui s’est révélée sur les rings de catch du côté de la WWE sous le surnom de The Rock.

« The Rock est balèze »

C’est grâce à son ancien équipementier Under Armour que Teddy Riner a pu rencontrer un homme au physique tout aussi impressionnant que le sien, dans le cadre du tournage d’un clip pour la marque en 2018. « Il est balèze, il faut dire ce qui est, déclarait le judoka au sujet de The Rock au micro de France 3. La première chose que j’ai faite en le voyant, je lui ai touché les pectoraux. Forcément, je voulais voir si c’était du vrai. Mais à part le physique, j’ai été stupéfait parce que c’est une personne vraiment très sympathique avec laquelle on peut rigoler et bien discuter. Qu’on se revoit ou pas, j’en garderais un bon souvenir. »

Teddy Riner prêt à marcher sur les traces de The Rock

Teddy Riner reconnaissait à l’époque envisager lui aussi une reconversion dans le cinéma, à l’instar de Dwayne ‘The Rock’ Johnson : « Quand j’aurai terminé ma carrière, j’irai un petit peu du côté du 7e art pour apprendre à jouer l’acteur et aussi prendre du plaisir car ça me tenterait bien, en tout cas des films d’action. En travaillant un peu, je pourrais aussi me découvrir dans le cinéma et peut-être faire des rôles d’auteur, mais on en est encore loin ». Effectivement, six ans plus tard, Teddy Riner est toujours sur les tatamis et envisage bien d’aller à Los Angeles, mais avec les JO de 2028 en ligne de mire.