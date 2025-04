OM - Pogba : Des offres sont tombées, c'est officiel !

Axel Cornic

Dans un long entretien accordé au magazine GQ, Paul Pogba s’est longuement confié sur son actualité, lui qui peut enfin reprendre sa carrière après une période noire. Il parle notamment de son avenir à court terme, avec son nom qui a notamment été lié à l’Olympique de Marseille cet hiver.

Ou jouera Paul Pogba ? Depuis la fin de sa suspension pour dopage, l’international français peut enfin rejouer au football et aurait pu rejoindre un club dès le dernier mercato hivernal. C’est notamment le cas de l’OM, qui a pourtant décidé de passer son tour pour le moment.

Pas le bon moment pour l’OM

C'est en tout cas ce qu’a récemment avoué Pablo Longoria, dans un entretien accordé la radio espagnole la Cadena SER. « Nous avons eu des conversations. Nous avons eu cette opportunité parce que c’est un joueur qui est sur le marché » avait déclaré le président de l’OM. « Mais nous avons décidé de ne pas le faire cette saison parce que nous pensions que son temps de récupération pourrait perturber certains équilibres dans l’effectif ».

« Aujourd’hui, il y a des propositions »

Rien n’est pour autant exclu à l’avenir, avec Paul Pogba qui pourrait redevenir un objectif cet été. Le moins que l'on puisse dire, c'est que lui a la ferme intention de revenir, puisqu’il assure avoir plusieurs offres sur la table en vue de a saison prochaine. « Aujourd’hui, il y a des propositions. Qui viennent d’un peu partout. D’Europe ? D’un peu partout » a déclaré l’ancien milieu de Manchester United et de la Juventus, auprès du magazine GQ. « Je veux voir ce qui me convient le mieux. Parce que je suis dans une période de ma vie et de ma carrière qui est déterminante. C’est une décision que je vais prendre le temps de soupeser. Tout est intéressant ».