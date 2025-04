OM : L'appel qui met le feu au mercato !

Axel Cornic

Parmi les meilleurs joueurs de la saison à l’Olympique de Marseille, Luis Henrique semble avoir la cote à l’étranger, avec la presse italienne qui évoque un vif intérêt de l’Inter depuis quelques jours. Mais un autre club aurait décidé de rentrer dans la danse, avec le Brésilien qui pourrait bien être l’un des premiers dossiers très chauds du mercato.

Attaquant de formation, Luis Henrique s’est totalement révélé cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. Repositionné au poste de milieu droit, il est l’un des incontournables de l’OM après avoir longtemps été considéré comme un énorme flop. Et son explosion pourrait finalement faire les affaires du club phocéen...

L’Inter vise Luis Henrique

De l’autre côté des Alpes, on annonce en effet que Luis Henrique serait la cible de l’un des cadors de Serie A, avec l’Inter. Le coach Simone Inzaghi chercherait une doublure à Denzel Dumfries et aurait vraisemblablement craqué pour le joueur de l’OM, qui l’été dernier a prolongé son contrat jusqu’en 2027. Une possible offre de 20M€ a été évoquée, mais du côté de Marseille on en attendrait entre 30 et 35M€.

Et maintenant, le Bayern Munich !

Mais la tâche pourrait se compliquer pour l’Inter, avec l’arrivée d’un nouveau géant européen dans ce dossier. D’après les informations de Sky Sports Deutschland, le Bayern Munich aurait tout récemment noué le premier contact avec l’agent de Luis Henrique, afin de se renseigner sur sa situation. Les choses pourraient vite évoluer sur le front allemand, puisque les Bavarois souhaiteraient boucler l’arrivée du Brésilien de l’OM avant le début du Mondial des clubs, le 15 juin prochain.