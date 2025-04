Le sauveur de l'OM, c'est lui !

Axel Cornic

Considéré comme un gros flop depuis son recrutement en 2020, Luis Henrique a enfin explosé à l’Olympique de Marseille sous les ordres de Roberto De Zerbi. Et il pourrait rapporter très gros, puisque les médias italiens parlent d’un possible transfert entre 30 et 35M€, avec l’Inter qui lui ferait les yeux doux.

Surnommé le Mbappé brésilien lors de son arrivée en France, Luis Henrique n’a jamais réussi à se montrer au niveau de l’ancienne star du PSG. Mais cette saison, il affiche toutefois un très bon niveau, replacé à un poste de milieu droit depuis la signature de Roberto De Zerbi ! Et ça pourrait bien faire les affaites de l’OM, avec un jackpot qui est annoncé de l’autre côté des Alpes.

Luis Henrique pourrait rapporter 30M€ à l’OM

Depuis quelques jours, Luis Henrique fait énormément parler en Italie, où l’Inter s’intéresserait à lui en vue du prochain mercato estival. Recruté pour 8M€, le Brésilien pourrait être vendu pour 30 ou 35M€, ce qui serait une excellente plus-value pour l’OM. Mais les Nerazzurri ne seraient pas seuls dans ce dossier, puisque le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen, Newcastle ou encore Nottingham Forest auraient également manifesté leur intérêt, sans toutefois jamais ouvrir des discussions concrètes.

L’Inter peut compter sur un club ami

D’après les informations de TMW, l’Inter serait actuellement le club plus déterminé pour Luis Henrique, même si les dirigeants n’ont pour le moment aucune intention d’offrir les montants réclamés par l’OM. Leur limite serait plutôt autour des 25M€ avec d’ailleurs un certain optimisme du côté de Milan, où l’on pense que les Marseillais finiront par revoir leur position d’ici le début du mercato estival. Cela serait notamment lié à Joaquin Correa et Valentin Carboni, deux nerazzurri qui ont été prêté au club marseillais ces dernières saisons, même si ni l’un ni l’autre n’ont vraiment laissé une trace pour des raisons assez différentes.