F1 - Verstappen : Accusé, son ennemi répond cash !

Amis dans la vraie vie, Max Verstappen et Lando Norris risquent de se battre pour le titre de champion du monde cette saison. Récemment, le Néerlandais et Red Bull ont pointé du doigt les ailerons arrières présents sur la monoplace de McLaren. Visé, Norris a plutôt sèchement répondu à l’écurie autrichienne et au clan Verstappen.

Entre Lando Norris et Max Verstappen, le duel n’est pas prêt de se terminer. Si le Néerlandais a dominé son meilleur rival le week-end dernier au Japon, au classement du championnat du monde, c’est bien le Britannique qui devance d’un point le quadruple champion en titre. S’ils sont amis dans la vraie vie, les deux pilotes n’hésitent pas à se tacler dans les médias.

« Peut-être que certains lisent le règlement un peu différemment »

Alors qu’une vidéo des ailerons arrières des McLaren a récemment fait réagir, Max Verstappen s’était exprimé à ce propos, pointant du doigt la stratégie de l’écurie rivale : « Si c'est autorisé, alors oui, n'est-ce pas ? Je veux dire que tout le monde repousse toujours les limites, et c'est à la FIA de décider ce qui est autorisé. Je ne suis pas déçu. Tout le monde essaie de faire de son mieux et peut-être que certains lisent le règlement un peu différemment. Je ne sais pas. » Dans des propos rapportés par Motorsport.com, Lando Norris a sèchement répondu à ces accusations.

« Les gens se trompent à notre sujet. Nous respectons tous parfaitement les règles »

« Je pense que les gens se trompent à notre sujet. Nous respectons tous parfaitement les règles. Nous faisons du bon travail. Red Bull a eu amplement le temps de faire la même chose que nous, mais ce n’est pas le cas. Il faudrait plutôt qu’ils fassent mieux plutôt que de continuer à se plaindre. Les règles sont là. Nous les respectons, c’est tout ce qu’on peut demander. Red Bull repousse les limites de nombreuses choses.Je pense aussi que ceux qui regardent simplement ces vidéos sont un peu perdus. Comment savent-ils que c’est l’aileron arrière qui fléchit ? Ils n’en ont aucune idée. Cela pourrait être toute la voiture. Les gens peuvent imaginer ce qu’ils veulent, mais en réalité, ils n’en ont absolument aucune idée », a confié le Britannique.