F1 - Red Bull : L’annonce qui va faire fuir Verstappen !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen promet d’être l’un des fils rouges de cette saison de F1. Le Néerlandais pourrait quitter Red Bull en activant une clause de sortie si les performances ne sont pas au rendez-vous cette année. Et à l’approche du Grand Prix de Bahreïn, l’écurie autrichienne a fait une annonce qui ne rassurera pas le quadruple champion du monde.

Red Bull n’est pas assuré de compter Max Verstappen dans ses rangs la saison prochaine. Récemment, Helmut Marko a fait savoir que « tous les meilleurs pilotes ont des clauses contractuelles qui permettent de les résilier en cas de mauvais résultats ». Et le Néerlandais ne déroge pas à la règle. Il pourrait donc l’activer si les performances ne sont pas au rendez-vous du côté de chez Red Bull cette saison. Et à l’approche du Grand Prix de Bahreïn, qui se tiendra ce dimanche, l’écurie autrichienne n’a pas vraiment rassuré Max Verstappen.

Red Bull est pessimiste pour Bahreïn

« Nous sommes trop lents et les pneus sont beaucoup trop chauds. Dès que la température augmente, nous glissons, ce qui rend les choses encore plus difficiles. Bizarrement, à un moment donné, le pneu s'est rétabli et nous faisions les mêmes temps au tour que Lando [Norris], mais ce n'était que trois ou quatre tours sur 15. Mais nous ferons des changements comme nous l'avons fait au Japon et nous espérons obtenir cette même solution rêvée de réglages qui nous permettra d'être plus compétitifs demain » a indiqué Helmut Marko dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Impossible de répéter ce qu'il a fait la semaine dernière»

Christian Horner, de son côté, ne s’est pas montré plus optimiste. « Il est impossible de répéter ce qu'il a fait la semaine dernière, sur un seul tour et tenir le reste de la grille derrière pendant tout un Grand Prix. C'est un circuit où l'on peut doubler assez facilement. C'est l'un de ceux où il est le plus facile de doubler. Donc, oui, il y a un peu de travail à faire avec les ingénieurs ce soir, mais ils vont s'y mettre maintenant » a confié le patron de Red Bull. Pour le moment, l’équipe autrichienne promet un Grand Prix de Bahreïn compliqué pour Max Verstappen. À voir maintenant si les ingénieurs sauront apporter les modifications nécessaires pour donner de plus amples chances au quadruple champion du monde.