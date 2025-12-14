Officiel - PSG : Un grand nom veut remplacer Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est désormais officiel, Thiago Silva aspire à une reconversion en tant qu'entraîneur une fois qu'il aura raccroché les crampons, lui qui a déjà passé ses diplômes. Et l'ancien capitaine emblématique ne s'en cache pas : il rêve du poste de Luis Enrique sur le banc parisien et le fait savoir.

Maintenant qu'il a passé une partie de ses diplômes en Angleterre et au Brésil, Thiago Silva aspire à devenir entraîneur du PSG dans les années à venir. Et même si Luis Enrique parait solidement installé avec toute la confiance de la direction ainsi qu'un contrat qui court jusqu'en 2027 au Parc des Princes, Thiago Silva aspire à prendre un jour sa place sur le banc du PSG comme il le révèle dans France Football.

« Entraîner un jour le PSG, c'est possible » « Quand je serai entraîneur, je me suis fixé un objectif : entraîner toutes les équipes où j'ai évolué. Donc, entraîner un jour le PSG, oui c'est possible, et ça serait magique. Peut-être que ça n'arrivera jamais mais je me suis mis cet objectif en tête. Avant de penser à tout ça, je veux achever ma carrière de joueur comme il se doit », indique l'ancien capitaine emblématique du PSG, passé par le club entre 2012 et 2020.