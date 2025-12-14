Officiel - PSG : Un grand nom veut remplacer Luis Enrique !

C'est désormais officiel, Thiago Silva aspire à une reconversion en tant qu'entraîneur une fois qu'il aura raccroché les crampons, lui qui a déjà passé ses diplômes. Et l'ancien capitaine emblématique ne s'en cache pas : il rêve du poste de Luis Enrique sur le banc parisien et le fait savoir.
Maintenant qu'il a passé une partie de ses diplômes en Angleterre et au Brésil, Thiago Silva aspire à devenir entraîneur du PSG dans les années à venir. Et même si Luis Enrique parait solidement installé avec toute la confiance de la direction ainsi qu'un contrat qui court jusqu'en 2027 au Parc des Princes, Thiago Silva aspire à prendre un jour sa place sur le banc du PSG comme il le révèle dans France Football.
« Entraîner un jour le PSG, c'est possible »
« Quand je serai entraîneur, je me suis fixé un objectif : entraîner toutes les équipes où j'ai évolué. Donc, entraîner un jour le PSG, oui c'est possible, et ça serait magique. Peut-être que ça n'arrivera jamais mais je me suis mis cet objectif en tête. Avant de penser à tout ça, je veux achever ma carrière de joueur comme il se doit », indique l'ancien capitaine emblématique du PSG, passé par le club entre 2012 et 2020.
« Je vais m'imprégner de son travail »
Mais Thiago Silva se montre malgré tout admiratif du travail effectué par Luis Enrique depuis deux ans au PSG : « Oui, son travail va m'inspirer. Je vais m'en imprégner, c'est sûr. J'admire ce que réalise Luis Enrique au PSG, mais je ne ferme pas la porte à d'autres idées. Ma façon de voir le jeu se rapproche aussi de ce que font Guardiola ou Tuchel. J'aime aussi le travail de De Zerbi, même s'il entraîne notre rival (l'OM). Il faut trouver sa façon de vaincre sans perdre sa philosophie de jeu », poursuit le défenseur brésilien.