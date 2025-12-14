L'OM lui offre un pactole : Les deux raisons qui font annuler son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2012, Anthony Mounier quittait l'OGC Nice pour rejoindre Montpellier. Mais voilà que ça aurait pu se passer différemment pour celui qui aura joué 4 saisons dans l'Hérault. En effet, le milieu offensif aurait pu alors signer à l'OM, très intéressé par ses services. Mounier en a finalement décidé autrement, malgré une grosse somme d'argent à la clé. Et pour cause...

Anthony Mounier a connu différents clubs au cours de sa carrière. Passé notamment par l'OL, Nice et Montpellier en Ligue 1, il aurait également pu porter le maillot de l'OM. En effet, en 2012, le club phocéen était alors très intéressé à l'idée de le recruter. Mais voilà que ce transfert de Mounier à Marseille ne s'est jamais concrétisé et le principal intéressé s'est expliqué à ce propos.

« Quand je donne ma parole, je ne reviens pas dessus » Invité du podcast Histoires de foot, Anthony Mounier s'est donc livré sur son transfert avorté à l'OM. C'est alors que le joueur formé à l'OL a fait savoir : « Ce qui est marrant, c’est que juste avant de signer à Montpellier, j’ai mon président qui m’appelle, le président Rivère, qui me dit : « Anthony, j’ai Marseille qui te veux ». Marseille, c’est un club quand tu es joueur, tout le monde a envie d’y jouer. La chose qui fait que je dis non à Marseille, un j’avais donné ma parole à Montpellier. Je suis quelqu’un de droit, quand je donne ma parole, je ne reviens pas dessus ».