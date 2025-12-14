L'OM lui offre un pactole : Les deux raisons qui font annuler son transfert !

A l'été 2012, Anthony Mounier quittait l'OGC Nice pour rejoindre Montpellier. Mais voilà que ça aurait pu se passer différemment pour celui qui aura joué 4 saisons dans l'Hérault. En effet, le milieu offensif aurait pu alors signer à l'OM, très intéressé par ses services. Mounier en a finalement décidé autrement, malgré une grosse somme d'argent à la clé. Et pour cause...
Anthony Mounier a connu différents clubs au cours de sa carrière. Passé notamment par l'OL, Nice et Montpellier en Ligue 1, il aurait également pu porter le maillot de l'OM. En effet, en 2012, le club phocéen était alors très intéressé à l'idée de le recruter. Mais voilà que ce transfert de Mounier à Marseille ne s'est jamais concrétisé et le principal intéressé s'est expliqué à ce propos.
« Quand je donne ma parole, je ne reviens pas dessus »
Invité du podcast Histoires de foot, Anthony Mounier s'est donc livré sur son transfert avorté à l'OM. C'est alors que le joueur formé à l'OL a fait savoir : « Ce qui est marrant, c’est que juste avant de signer à Montpellier, j’ai mon président qui m’appelle, le président Rivère, qui me dit : « Anthony, j’ai Marseille qui te veux ». Marseille, c’est un club quand tu es joueur, tout le monde a envie d’y jouer. La chose qui fait que je dis non à Marseille, un j’avais donné ma parole à Montpellier. Je suis quelqu’un de droit, quand je donne ma parole, je ne reviens pas dessus ».
« Le moment n'était pas le bon »
« La deuxième chose, c’était que malgré le gros contrat de Marseille, plus que celui de Montpellier, il y avait plus d’argent, mais ils arrivaient à une période où ils n’avaient pas de coach à ce moment là. Le moment n’était pas le bon », a ensuite expliqué Anthony Mounier.