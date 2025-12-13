Le PSG en feu à cause de la guerre : C’est terminé !

Axel Cornic

Avec la blessure à la cheville de Lucas Chevalier, Luis Enrique a été obligé de changer de gardien et de titulariser l’international russe Matveï Safonov, qui réclamait d’ailleurs plus de temps de jeu. Un choix qui a beaucoup fait parler, surtout à cause de la cohabitation avec Illya Zabarnyi, international ukrainien arrivé cet été au Paris Saint-Germain.

Depuis quelques mois, le conflit russo-ukrainien s’est invité au PSG. Avec le recrutement d’Illya Zabarnyi, le club parisien s’est exposé aux spéculations et aux débats concernant sa cohabitation avec Matveï Safonov, international russe et deuxième gardien derrière Lucas Chevalier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça a beaucoup fait parler ces derniers jours.

Zabarnyi a enfin joué avec Safonov Car avec la blessure de Chevalier, Safonov a intégré le onze titulaire, jouant donc aux côtés de Zabarnyi. Très engagé dans le conflit qui fait rage dans son pays, le défenseur central a d’abord raté une première occasion à cause d’une maladie, mais a fini par jouer avec le Russe. C’était lors de la dernière journée de Ligue des Champions, face à l’Athletic Bilbao (0-0).