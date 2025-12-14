Transferts - PSG : Une star forcée à signer, c’est lunaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait mis le paquet lors du mercato estival 2012 pour recruter Thiago Silva en provenance du Milan AC avec un transfert de 42M€. Et pourtant, de son côté, le défenseur central brésilien ne voulait pas quitter le club rossonero, mais ses dirigeants lui ont visiblement forcé la main comme le révèle l'ancien capitaine du PSG.

Interrogé dans les colonnes de France Football, Thiago Silva s'est livré sur les coulisses de son transfert au PSG lors du mercato estival 2012. Le défenseur central brésilien, qui semblait parfaitement épanoui au Milan AC, n'avait aucune envie de changer d'air et de signer au Parc des Princes, mais les dirigeants du club italien ne lui ont vraisemblablement pas laissé le choix. Et Thiago Silva a donc été forcé à partir au PSG selon ses dires...

« Pas question d'un départ » « Pour être honnête, je n'avais jamais imaginé jouer en France ou même au Paris-SG. Quand j'étais à l'AC Milan, il n'était pas question d'un départ. En juin 2012, Nesta, Pirlo, Gattuso font leurs adieux à San Siro. Pas moi. Je reste et je suis très content. Mais, lors du rassemblement de la sélection olympique, pour les JO de Londres, le PSG fait le forcing. Je ne voulais pas partir mais Adriano Galliani (dirigeant historique du club) me dit : "Thiago, désolé, mais on a des soucis financiers." », indique Thiago Silva, qui a malgré tout été très heureux durant ses huit années passées au PSG en dépit de ce transfert un peu forcé.