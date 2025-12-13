Transfert à l’OM : «Tu te poses des questions», un grand nom hésite !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir évolué en Premier League pendant presque 10 ans à Southampton puis à Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg a décidé de rejoindre l’OM à l’été 2024, mais a tout de même hésité. Le club sortait d’une saison difficile conclue à la huitième place en Ligue 1 et l’international danois a avoué s’être posé des questions avant de signer.

Joueur confirmé de Premier League, championnat dans lequel il compte 254 matchs, Pierre-Emile Hobjerg faisait le choix de rejoindre l’OM et la Ligue 1 il y a maintenant environ un an et demi. Approché par Medhi Benatia, son ancien coéquipier au Bayern Munich, l’international danois (91 sélections) n’a pas accepté immédiatement.

« Au début de mes discussions avec l’OM, j’avais des doutes » « Avant mon arrivée, je ne regardais pas trop l’OM. En plus, la saison qui a précédé ma signature était une saison difficile. Je ne suivais pas, et c’est vrai qu’au début de mes discussions avec l’OM, j’avais des doutes. Ils n’étaient pas à leur niveau mais en même temps, ils avaient fait un beau parcours en Europa League. Il y a eu plusieurs changements d’entraîneurs (il coupe). Bon, ce n’est pas à moi de dire ce qu’il s’est passé. Mais c’est vrai que lorsque tu vois que Marseille finit huitième de Ligue 1, tu te poses des questions avant de signer », a avoué Pierre-Emile Hojbjerg, dans un entretien accordé à Onze Mondial.