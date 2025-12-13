Transfert à l’OM : «Tu te poses des questions», un grand nom hésite !

Après avoir évolué en Premier League pendant presque 10 ans à Southampton puis à Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg a décidé de rejoindre l’OM à l’été 2024, mais a tout de même hésité. Le club sortait d’une saison difficile conclue à la huitième place en Ligue 1 et l’international danois a avoué s’être posé des questions avant de signer.
Joueur confirmé de Premier League, championnat dans lequel il compte 254 matchs, Pierre-Emile Hobjerg faisait le choix de rejoindre l’OM et la Ligue 1 il y a maintenant environ un an et demi. Approché par Medhi Benatia, son ancien coéquipier au Bayern Munich, l’international danois (91 sélections) n’a pas accepté immédiatement.
« Au début de mes discussions avec l’OM, j’avais des doutes »
« Avant mon arrivée, je ne regardais pas trop l’OM. En plus, la saison qui a précédé ma signature était une saison difficile. Je ne suivais pas, et c’est vrai qu’au début de mes discussions avec l’OM, j’avais des doutes. Ils n’étaient pas à leur niveau mais en même temps, ils avaient fait un beau parcours en Europa League. Il y a eu plusieurs changements d’entraîneurs (il coupe). Bon, ce n’est pas à moi de dire ce qu’il s’est passé. Mais c’est vrai que lorsque tu vois que Marseille finit huitième de Ligue 1, tu te poses des questions avant de signer », a avoué Pierre-Emile Hojbjerg, dans un entretien accordé à Onze Mondial.
« Je suis très fier et très content de mon choix »
Un choix que l’ancien joueur de Tottenham ne regrette pas. « Mais sincèrement, quand je me pose et que je regarde 15 mois en arrière, je suis très fier et très content de mon choix. J’ai vécu plein de belles choses, de belles expériences, j’espère vivre encore plein de choses ici. On mérite une belle place dans le foot européen. On continue à se tirer vers le haut », a ajouté Pierre-Emile Hojbjerg, avant de s’exprimer sur les ambitions de l’OM. « Si on se voit dans le top 10 en Europe ? Pour ça, il faut de la continuité. Les clubs qui sont dans le top 10 européen, ils ont de la continuité, ils sont là depuis plusieurs années. Et ils enchaînent les performances. À Marseille, on est sur le très bon chemin. Il faut continuer comme ça. »