Mercato - OM : La fin est annoncée pour le chouchou de De Zerbi ?

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Tottenham et désormais âgé de 30 ans, Pierre-Emile Hojbjerg se verrait bien finir sa carrière à l’OM. L’international danois, sous contrat jusqu’en juin 2028, a le temps d’y penser et compte encore jouer de nombreuses années, mais a avoué que cela était une possibilité.

Dans le cadre d'une interview pour Onze Mondial, Pierre-Emile Hojbjerg a été interrogé par des jeunes joueurs du FC Nueve 09, club de la ville de Marseille. L’un d’eux lui a alors demandé si l’international danois (91 sélections) se voyait finir sa carrière à l’OM.

« Finir à Marseille, ça peut être une possibilité » « J’ai 30 ans, j’ai encore du temps avant de finir ma carrière. Si on passe du bon temps, comme on l’a fait jusqu’à maintenant, finir à Marseille, ça peut être une possibilité. J’ai encore beaucoup d’années à jouer. On verra », a répondu Pierre-Emile Hojbjerg.