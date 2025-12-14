Mercato - OM : La fin est annoncée pour le chouchou de De Zerbi ?

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Tottenham et désormais âgé de 30 ans, Pierre-Emile Hojbjerg se verrait bien finir sa carrière à l’OM. L’international danois, sous contrat jusqu’en juin 2028, a le temps d’y penser et compte encore jouer de nombreuses années, mais a avoué que cela était une possibilité.
Dans le cadre d'une interview pour Onze Mondial, Pierre-Emile Hojbjerg a été interrogé par des jeunes joueurs du FC Nueve 09, club de la ville de Marseille. L’un d’eux lui a alors demandé si l’international danois (91 sélections) se voyait finir sa carrière à l’OM.
« Finir à Marseille, ça peut être une possibilité »
« J’ai 30 ans, j’ai encore du temps avant de finir ma carrière. Si on passe du bon temps, comme on l’a fait jusqu’à maintenant, finir à Marseille, ça peut être une possibilité. J’ai encore beaucoup d’années à jouer. On verra », a répondu Pierre-Emile Hojbjerg.
« Le joueur avec qui j'ai la meilleure relation »
Arrivé à l'été 2024 en provenance de Tottenham, le milieu de terrain âgé de 30 ans s’est engagé définitivement avec l’OM après la levée de son option d’achat, dont le montant était estimé à 13,5M€. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Pierre-Emile Hojbjerg est rapidement devenu très important à Marseille, où il a noué une relation forte avec Roberto De Zerbi. « Hojbjerg est le joueur avec qui j'ai la meilleure relation de tous les vestiaires. Je l'emmènerais dans n'importe quelle équipe j'irais entraîner », confiait le technicien italien vendredi en conférence de presse.