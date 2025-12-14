PSG - Transfert de Chevalier : C’est validé !

Depuis qu’il a signé au PSG, Lucas Chevalier est régulièrement pointé du doigt, et les récentes prestations de sa doublure Matvey Safonov n’arrange pas les choses pour lui. Cependant, pour Ludovic Obraniak, il n’y a pas de débat, le portier français est le numéro 1 incontesté.
Lucas Chevalier n'avait pas besoin de ça. Critiqué depuis son arrivée au PSG, le portier français a vu sa doublure Matvey Safonov enchaîner deux clean sheets consécutifs. De quoi relancer les débats concernant la hiérarchie dans les buts parisiens. Cependant, Ludovic Obraniak prend la défense de Lucas Chevalier, validant notamment son transfert au PSG.
Obraniak valide le transfert de Chevalier au PSG
« Je trouve que le poste de gardien est un poste spécifique, d’autant plus quand c’est un jeune gardien sur lequel tu as investi beaucoup d’argent. Rappelons-nous quand même de ceux qui arrivent au Paris Saint-Germain, qu’ils soient gardiens ou joueurs, rappelons-nous de Doué, rappelons-nous de Dembélé, rappelons-nous de Donnarumma… A un moment donné tu avais Donnarumma et Navas en concurrence, tu avais perdu Navas et Donnarumma n’était pas celui attendu », rappelle-t-il sur le plateau de L’ÉQUIPE du Soir avant d’en rajouter une couche.
«L’arrêt que fait Safonov, Chevalier est capable de le faire»
« Exceptée la dernière année, celle du titre (en Ligue des Champions), on sautait à pieds joints dessus tous les week-ends. On imaginait déjà que Safonov ferait une bonne doublure pour Donnarumma. Tout ça pour dire qu’il n’y a pas match entre Chevalier et Safonov. L’arrêt que fait Safonov, Chevalier est capable de le faire. Il faut juste lui laisser un petit peu de temps Aujourd’hui il a surtout besoin de confiance, Lucas Chevalier a besoin de retrouver ça. Tu ne peux pas dire "J’ai investi 50 millions sur un gardien qui est le numéro deux de l’équipe nationale". Safonov arrive de Krasnodar… », ajoute Ludovic Obraniak.