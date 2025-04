F1 - Verstappen : Le nouveau dérapage en public !

Pierrick Levallet

Carlos Sainz Jr pourrait bien suivre le même chemin que Max Verstappen. Interrogé sur un sujet sensible avant le Grand Prix de Bahreïn, le pilote de Williams a laissé échapper un mot grossier en pleine conférence de presse. Ce dérapage n’est pas sans rappeler celui du quadruple champion du monde il y a quelques mois.

Carlos Sainz Jr, le même problème que Max Verstappen ?

« Je ne sais pas si je vais encore recevoir une amende pour avoir dit ça, mais ‘shit happens’ » a lancé Carlos Sainz Jr dans des propos rapportés par F1i. Si l’expression « shit happens » peut être traduite par « ce sont des choses qui arrivent », ces mots n’ont plus vraiment leur place dans le cadre d’une conférence FIA. Ce dérapage n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui de Max Verstappen il y a quelques mois.

Verstappen a déjà réglé ses comptes

En septembre dernier, le pilote de Red Bull avait été sanctionné de travaux d’intérêt général pour avoir prononcé le mot « f*ck » en conférence de presse. « Je n’ai rien à dire. Il vaudrait mieux que je ne dise rien à ce sujet. Parce que tout ce que je dis à ce sujet ne mérite pas vraiment qu’on s’y attarde. Je pense que tout cela est bizarre. Il est remarquable que Kevin [Magnussen] ait également utilisé le mot en F lors de la journée des médias, mais qu’il n’ait pas été sanctionné. La raison en est inconnue. Peut-être parce qu’il ne l’a pas dit lors de la conférence de presse officielle ? La prochaine fois, ne me demandez plus rien en conférence de presse et nous pourrons raconter notre histoire ici » avait alors expliqué Max Verstappen par la suite. Carlos Sainz Jr pourrait s’être exposé au même problème que le Néerlandais.