F1 - Verstappen : «Ce n’est pas une blague», la punchline sur son transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Max Verstappen a renoué dimanche dernier au Japon avec la victoire après avoir témoigné des succès de Lando Norris en Australie et d’Oscar Piastri en Chine. Le champion du monde en titre aux quatre couronnes a déjoué les pronostics sur le circuit de Suzuka en devançant les surpuissantes McLaren. Un constat dressé par Verstappen en personne qui assure être en mesure de voler sur l’asphalte si jamais il était derrière le volant d’une des deux monoplaces de l’écurie britannique.

Au Grand Prix du Japon, un circuit qu’il a fait sien en remportant les quatre dernières éditions, Max Verstappen a remporté sa première course de la saison devançant les McLaren de Lando Norris et d’Oscar Piastri qui s’étaient partagées les deux premiers Grands Prix de 2025 en Australie et en Chine. A Suzuka, le pilote Red Bull a conservé sa suprématie au pays du Soleil Levant en franchissant le drapeau à damier en premier pour la quatrième fois consécutive. Une prouesse cette saison au vu des fusées que semblent être les McLaren. Et ce n’est pas le principal intéressé qui dira le contraire.

Avec la McLaren, «vous ne me verriez plus !» selon Verstappen

« Je suis très content de ce que je fais en ce moment… mais je me demande ce qui se passerait si j’étais dans cette autre voiture ». Max Verstappen, connu pour son franc-parler dans les médias et donc étranger à la langue de bois, ne s’est pas défiler lorsqu’il a été invité à développer ses propos. Le champion du monde faisait-il alors allusion aux McLaren ? C’est la question posée par le journaliste de ViaPlay.

« Oui, vous ne me verriez plus ! Pendant toute la course, j’ai vu deux voitures orange dans mon rétroviseur, et oui, surtout pendant les 20 derniers tours, nous avons poussé assez fort là-bas ». Il y a trois ans, l’actuel quadruple champion du monde de Formule 1 signait l’un des contrats les plus lucratifs de l’histoire du sport chez Red Bull, le liant à l’écurie autrichienne jusqu’en 2028.

«On sait à quel point la marge de manœuvre est réduite avec cette voiture»

Sa déclaration ces derniers jours sur l’efficacité de la McLaren a fait beaucoup de bruit sur la toile. Si bien qu’à Bahreïn, où se disputera le quatrième Grand Prix de la saison ce week-end, Max Verstappen a été relancé sur le sujet. « Si je serais plus performant que Piastri et Norris dans une McLaren ? Je ne plaisantais pas, vous pensiez que c’était une blague ? Ce n’est pas une blague. On sait à quel point la marge de manœuvre est réduite avec cette voiture (ndlr la Red Bull). Après on vous pose la question : « Que feriez-vous dans une autre voiture ? ». Je vous ai donné une réponse honnête. J’ai aussi dit dans la même interview que ça n’arriverait pas de toute façon donc il n’y a aucun intérêt à spéculer à ce sujet ». Discussion close.