F1 : Verstappen «anéanti», l’annonce choc !

Pierrick Levallet

Le week-end dernier, Max Verstappen a remporté son premier Grand Prix de la saison. Le Néerlandais s’est imposé au Japon et est ainsi revenu à un point de Lando Norris au classement général de la F1. Cependant, le quadruple champion du monde s’attend à vivre une course plus compliquée à Bahreïn ce dimanche.

2e en Australie et 4e en Chine, Max Verstappen a fini par décrocher sa première victoire de la saison le week-end dernier. Parti en pole position, le Néerlandais a parfaitement défendu sa place au Japon et s’est imposé. Le quadruple champion du monde est ainsi revenu à un point de Lando Norris au classement général de la F1. Mais Max Verstappen s’attend à un Grand Prix bien plus compliqué à Bahreïn ce dimanche à cause des conditions météorologiques qui ne jouent pas en faveur de Red Bull.

«Nous avons été anéantis par la surchauffe des pneus»

« Est-ce que je vais plus souffrir à Bahreïn qu’au Japon ? Ce sera plus grave encore. Lors du premier relais en Australie, nous avons été anéantis par la surchauffe et la dégradation des pneus en général, comme en Chine et, dans une certaine mesure, à Suzuka. Mais c’était impossible de dépasser au Japon. Cela m’a sauvé mais nous avons bien vu que Lando se rapprochait à la fin du premier relais » a d’abord expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Ce n’est pas idéal pour nous par rapport à McLaren»

« Je savais que ça allait arriver, mais je roulais à mon rythme. La température de la piste a bien baissé ce jour-là, ce qui a un peu aidé. Bien sûr, il va faire chaud ici, on roule de nuit et la température baisse un peu, mais il fait toujours chaud avec un asphalte agressif. Donc, sur le papier, d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent cette saison, ce n’est pas idéal pour nous par rapport à McLaren » a ensuite ajouté le pilote de Red Bull.