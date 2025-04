F1 - Verstappen : Le transfert surprise chez Ferrari pour remplacer Lewis Hamilton ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans le paddock, les rumeurs fusent concernant l'avenir de Max Verstappen. Si le Néerlandais est aujourd'hui chez Red Bull, avec qui il a un contrat jusqu'en 2028, le voir rejoindre une autre écurie ne serait clairement pas à exclure. Mais où pourrait débarquer le quadruple champion du monde ? Voilà que certains imaginent notamment Verstappen chez Ferrari afin notamment de remplacer Lewis Hamilton, qui vient pourtant de rejoindre la Scuderia.

Max Verstappen va-t-il encore rester longtemps chez Red Bull ? Malgré un contrat jusqu'en 2028, le Néerlandais a régulièrement été annoncé sur le départ récemment. Evoqué chez Mercedes ou encore Aston Martin, Verstappen pourrait donc rejoindre une autre écurie pour poursuivre sa carrière. Et s'il était notamment le successeur de Lewis Hamilton chez Ferrari ? C'est le scénario évoqué par Richard Hopkins, ancien directeur des opérations de Red Bull Racing.

« Le connaissant, Ferrari est clairement en tête de sa liste »

Alors que Lewis Hamilton vient pourtant tout juste de rejoindre Ferrari, Richard Hopkins verrait bien Max Verstappen le remplacer au sein de la Scuderia. Rapporté par NextGen Auto, il a ainsi balancé : « Selon moi, s’il doit partir de Red Bull, le connaissant, Ferrari est clairement en tête de sa liste. Mais il y a d’autres facteurs. McLaren devrait faire une grosse erreur pour perdre Lando et Oscar. L’écurie dispose de deux jeunes pilotes prometteurs, liés par des contrats pluriannuels, et ils sont performants. Sauf incident majeur, ils ne sont pas près de disparaître de là-bas. Mercedes est une autre prétendante, l’écurie montre à nouveau des signes de force. Mais avec George Russell et Kimi Antonelli, elle n’est pas non plus à court de talents. Et ensuite, il y a Ferrari. Si Lewis ne reste pas aussi longtemps que prévu, un départ anticipé pourrait ouvrir une porte à Max. Et cela pourrait être intéressant ».

Verstappen chez Aston Martin ?

Si Richard Hopkins imagine bien Max Verstappen chez Ferrari, il voit également le Néerlandais quitter Red Bull pour rejoindre Aston Martin et Adrian Newey. « Honnêtement, oui, je pense que Verstappen pourrait être tenté par Aston Martin si Adrian Newey est impliqué. Je ne suis pas un parieur, mais partout où Adrian est passé, le succès a suivi. Il n’a rien perdu de sa magie ni de son enthousiasme. Personne ne le pense vraiment. Il est toujours plus que capable de produire des résultats. Adrian est un personnage discret, autoritaire mais discret. Il ne tape pas du poing sur la table, mais sa présence et sa réputation suscitent une attente tacite. Les gens sont en admiration devant lui. C’est un véritable artiste, et même si je l’ai bien connu, chaque fois que je mettais les pieds dans son bureau, j’avais l’impression de rencontrer un héros », a-t-il lâché. Affaire à suivre donc concernant l'avenir de Max Verstappen.