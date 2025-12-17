Le mercato est lancé à l’OM : Nouveau deal à la Benjamin Pavard !

Axel Cornic

Dans seulement quelques jours, le mercato hivernal ouvrira ses portes et l’Olympique de Marseille devrait sans aucun doute être un acteur important. Plusieurs pistes sont déjà annoncées pour le club phocéen, qui ne devrait toutefois pas dépenser sans compter au mois de janvier.

La première partie de saison de l’OM n’a pas été parfaite. Certes les joueurs de Roberto De Zerbi sont encore en course sur tous les tableaux, mais à plusieurs reprises ils auraient pu prendre un avantage important en Ligue 1, sans toutefois jamais saisir l’occasion. Et la deuxième partie pourrait bien passer par le mercato...

Quel mercato pour l’OM ? Medhi Benatia comme Pablo Longoria semblent vouloir offrir des renforts à Roberto De Zerbi, pour peut-être essayer d’aller chercher le PSG et le RC Lens dans la course au titre en Ligue 1. Mais l’OM ne pourra pas dépenser sans compter, puisque Calciomercato.it qui annonce que l’enveloppe pour ce mercato hivernal ne devrait pas être très importante.