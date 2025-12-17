Transfert d’une star à l’OM : Roberto De Zerbi dit non !

Axel Cornic

Le mercato hivernal approche à grands pas et l’Olympique de Marseille se retrouve au centre de pas mal de débats, surtout à l’étranger. La presse italienne assure en effet que la Juventus aurait l’intention de faire tout son possible pour arracher Pierre-Emile Højbjerg à Roberto De Zerbi.

Cet hiver, l’OM souhaitera sans aucun doute se renforcer, pour espérer réaliser un exploit lors de la seconde partie de saison. Mais la véritable mission de Medhi Benatia et de Pablo Longoria sera surtout de retenir les meilleurs éléments de l’équipe.

De Zerbi s’oppose au départ de Højbjerg Et un premier danger se dessine, puisque les médias italiens annoncent un intérêt concret de la Juventus pour Pierre-Emile Højbjerg, titulaire indiscutable de Roberto De Zerbi depuis son arrivée en 2024. La Gazzetta dello Sport explique qu’à Turin on souhaiterait faire une tentative, mais le coach de l’OM aurait d’ores et déjà annoncé à ses dirigeants qu’il s’opposerait au départ de son milieu de terrain.