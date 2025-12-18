OL - Transfert à 10M€ : C’est confirmé !

L’OL devrait se montrer très actif sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien aimerait notamment offrir un nouvel attaquant à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Les dirigeants lyonnais auraient ainsi activé la piste surprenante menant à Louis Munteanu. Le buteur roumain devrait toutefois échapper aux Gones. Et la tendance semble se confirmer.
L’OL ne devrait pas rester les bras croisés sans rien faire sur le mercato cet hiver. Les dirigeants lyonnais aimeraient recruter un nouvel attaquant de pointe en janvier pour fournir une nouvelle option à Paulo Fonseca à ce poste. Et dans cette optique, le club rhodanien aurait activé une piste surprenante sur le marché des transferts.
L'OL piste Louis Munteanu...
L’OL pisterait en effet Louis Munteanu. Du haut de ses 23 ans, le buteur du CFR Cluj est annoncé comme un joueur à fort potentiel en Roumanie. Le numéro 9 est d’ailleurs estimé à environ 10M€. Cependant, le Roumain devrait échapper aux Gones en janvier. Et la tendance semble se confirmer.
... qui prend la direction du Celtic
D’après les informations de TEAMtalk, Louis Munteanu prendrait la direction du Celtic. Le buteur du CFR Cluj serait l’une des priorités du club écossais pour cet hiver. L’international roumain pourrait même s’engager à Glasgow en janvier. L’OL serait sur le point de voir cette piste lui filer entre les doigts.