OL - Transfert à 10M€ : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

L’OL devrait se montrer très actif sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien aimerait notamment offrir un nouvel attaquant à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Les dirigeants lyonnais auraient ainsi activé la piste surprenante menant à Louis Munteanu. Le buteur roumain devrait toutefois échapper aux Gones. Et la tendance semble se confirmer.

L’OL ne devrait pas rester les bras croisés sans rien faire sur le mercato cet hiver. Les dirigeants lyonnais aimeraient recruter un nouvel attaquant de pointe en janvier pour fournir une nouvelle option à Paulo Fonseca à ce poste. Et dans cette optique, le club rhodanien aurait activé une piste surprenante sur le marché des transferts.

L'OL piste Louis Munteanu... L’OL pisterait en effet Louis Munteanu. Du haut de ses 23 ans, le buteur du CFR Cluj est annoncé comme un joueur à fort potentiel en Roumanie. Le numéro 9 est d’ailleurs estimé à environ 10M€. Cependant, le Roumain devrait échapper aux Gones en janvier. Et la tendance semble se confirmer.