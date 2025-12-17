OL - Transfert d’un attaquant : C’est imminent !

Pierrick Levallet

L’OL semble tenir son nouveau buteur pour la seconde partie de saison. Sauf retournement de situation de dernière minute, Endrick devrait débarquer au sein du club rhodanien cet hiver. Le Real Madrid aurait accepté de laisser filer l’international auriverde, qui devrait rejoindre le groupe de Paulo Fonseca dès l’ouverture du mercato.

L’OL devrait se montrer très actif sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien, conscient des limites de son effectif, voudrait offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Les dirigeants lyonnais aimeraient notamment mettre la main sur un nouvel attaquant. Et dans cette optique, ils devraient piocher directement au Real Madrid.

Endrick veut se relancer en vue de la Coupe du monde 2026 L’OL travaillerait en effet sur l’arrivée d’Endrick depuis plusieurs semaines maintenant. L’international auriverde souffre de son manque de temps de jeu au Real Madrid et aimerait donc se relancer ailleurs en vue de la Coupe du monde 2026. De ce fait, l’OL apparaîtrait comme une option idéale pour l’attaquant de 19 ans.