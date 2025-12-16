F1 - Transfert avec Verstappen : Il annonce déjà la fin !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison prochaine, Isack Hadjar aura la lourde tâche d'assumer le statut de coéquipier de Max Verstappen. Un rôle très compliqué sur lequel ont buté de nombreux pilotes. Jacques Villeneuve explique d'ailleurs pourquoi ce baquet est maudit. Et ce n'est pas rassurant pour le Français.

C'est officiel depuis quelques jours, Isack Hadjar sera bien le coéquipier de Max Verstappen la saison prochaine. Un sacré défi pour le pilote français qui va monter dans un baquet considéré comme maudit puisque plusieurs pilotes se sont cassés les dents sur ce rôle à l'image de Sergio Pérez, Alexander Albon, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly ou encore Liam Lawson et Yuki Tsunoda. Jacques Villeneuve se prononce sur le second baquet de Red Bull et prévient clairement Isack Hadjar.

Villeneuve évoque le baquet maudit chez Red Bull « Tout le monde dit que la voiture est faite pour Max, pauvre deuxième pilote. En réalité, non. Max travaille dessus, il améliore la voiture. Si tu es incapable de la piloter ou de comprendre quel est le problème au cours de la saison, tu finiras par aller de moins en moins vite. Pas parce que tu es réellement plus lent, mais parce que Max ira de plus en plus vite. C'est parce que tu es incapable de comprendre réellement ce qui se passe avec la voiture. C'est très simple. Parce que lui est capable de comprendre ce qui se passe avec la voiture. Parfois, tu as du sous-virage parce que l'avant est trop souple, d'autres fois parce qu'il est trop rigide. D'autres fois encore, tout dépend de ce qui se passe réellement », lâche le champion du monde 1997 dans le podcast High Performance avant de poursuivre.