OL - Carlo Ancelotti : Le gros coup se confirme !

Pierrick Levallet

L’OL devrait se montrer très actif sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien semble d’ailleurs déjà tenir son nouvel attaquant pour la seconde partie de saison. Endrick devrait débarquer dans le groupe de Paulo Fonseca dans quelques jours. L’international auriverde aurait dit oui aux dirigeants lyonnais dans l’optique de revenir dans les petits papiers de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026.

L’OL tiendrait son nouveau buteur pour la seconde partie de saison. Depuis quelques semaines maintenant, le club rhodanien travaille sur une éventuelle arrivée d’Endrick. L’international auriverde est en manque de temps de jeu au Real Madrid et n’est clairement pas satisfait de la situation. Le Brésilien aimerait donc se relancer, et verrait la Ligue 1 comme une destination idéale.

La Coupe du monde, une obsession pour Endrick D’après les informations d’El Mundo, Endrick souhaiterait disputer la prochaine Coupe du monde. Ce serait même devenu une obsession pour l’attaquant de 19 ans. Le joueur du Real Madrid aurait donc dit oui à un prêt qui lui permettra de récupérer du temps de jeu et de revenir dans les petits papiers de Carlo Ancelotti. L’OL semble d’ailleurs avoir accédé à ses demandes.