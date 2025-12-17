Transferts - PSG : L’annonce inattendue de Kvaratskhelia !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement au Qatar pour disputer un match de Coupe Intercontinentale contre Flamengo avec le PSG, Khvicha Kvaratskhelia a été interrogé en zone mixte sur l'un des dossiers brûlants du moment sur le marché des transferts : l'avenir de Mohamed Salah. Et l'attaquant géorgien du PSG a préféré botter en touche...

Mohamed Salah et Liverpool, c'est bientôt la fin ? L'attaquant égyptien est annoncé avec insistance sur le départ alors que sa situation sportive avec les Reds s'est détériorée ces dernières semaines, et comme à chaque fois, le PSG est annoncé comme une piste plausible pour Salah. D'ailleurs, un gros nom offensif du PSG a été interrogé à ce sujet en zone mixte mardi : Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia reste prudent sur Salah au PSG Et l'attaquant géorgien du PSG ne ferme pas la porte à une éventuelle signature de Mohamed Salah dans les mois à venir : « Si j'aimerais voir Mohamed Salah au PSG un jour ? Ce n'est pas mon job de parler de son avenir. C'est un grand joueur, je lui souhaite le meilleur mais je le répète, ce n'est pas mon job de répondre à ça », indique Khvicha Kvaratskhelia.