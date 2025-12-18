L'OM accepte de vendre Greenwood : C'est historique !

Auteur d'une première partie de saison très impressionnante, Mason Greenwood ne sera évidemment pas vendu cet hiver. Cependant, l'été prochain, ce sera peut-être une autre histoire. En effet, l'OM serait disposé à vendre son numéro 10 en cas d'offre légendaire.
Si l'OM est toujours en course pour réaliser tous ses objectifs, c'est en grande partie grâce à Mason Greenwood qui réalise une excellente première partie de saison. Des prestations qui suscitent évidemment un engouement important sur le mercato. Et les Marseillais en sont conscients.
L'OM prêt à vendre Greenwood pour 115M€ ?
Cependant, l'OM ne cèdera pas pour autant son numéro 10 cet hiver comme l'explique le journaliste anglais Graeme Bailey. Le club phocéen aura besoin de Mason Greenwood pour rester dans la course au titre en Ligue 1, mais également pour aller le plus loin possible en Ligue des champions. En revanche, ce sera différent l'été prochain.
Un transfert historique ?
Graeme Bailey ajoute en effet que l'OM acceptera de vendre Mason Greenwood l'été prochain si jamais une offre avoisinant les 115M€ était transmise. Il faut dire que Manchester United possède toujours une clause pour récupérer 50% de la vente de l'ailier anglais. Quoi qu'il en soit, cela serait un transfert historique puisque Mason Greenwood serait de très la plus grosse vente de l'histoire de l'OM, mais surtout Kylian Mbappé serait le seul joueur vendu plus cher par un club de Ligue 1. L'AS Monaco l'avait cédé pour 180M€ au PSG en 2018, un an après son prêt avec option d'achat. Autrement dit, Mason Greenwood deviendrait la deuxième plus grosse vente de l'histoire de la Ligue 1.