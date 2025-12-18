L'OM accepte de vendre Greenwood : C'est historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une première partie de saison très impressionnante, Mason Greenwood ne sera évidemment pas vendu cet hiver. Cependant, l'été prochain, ce sera peut-être une autre histoire. En effet, l'OM serait disposé à vendre son numéro 10 en cas d'offre légendaire.

Si l'OM est toujours en course pour réaliser tous ses objectifs, c'est en grande partie grâce à Mason Greenwood qui réalise une excellente première partie de saison. Des prestations qui suscitent évidemment un engouement important sur le mercato. Et les Marseillais en sont conscients.

L'OM prêt à vendre Greenwood pour 115M€ ? Cependant, l'OM ne cèdera pas pour autant son numéro 10 cet hiver comme l'explique le journaliste anglais Graeme Bailey. Le club phocéen aura besoin de Mason Greenwood pour rester dans la course au titre en Ligue 1, mais également pour aller le plus loin possible en Ligue des champions. En revanche, ce sera différent l'été prochain.