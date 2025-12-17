PSG : Le nouveau coup légendaire qui dégoûte l’OM !

Pierrick Levallet

Le PSG a remporté son 6e trophée de l’année 2025. Ce mercredi soir, la formation parisienne s’est imposée contre Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale. Le club de la capitale est ainsi devenu la première équipe française à soulever ce trophée, de quoi faire enrager l’éternel rival qu’est l’OM.

Et de 6 ! Ce mercredi soir, le PSG a remporté son 6e trophée de l’année 2025. Le club de la capitale s’est imposé contre Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale. Il a fallu attendre la séance de tirs au but et un exploit de Matvey Safonov pour voir les Rouge-et-Bleu soulever ce nouveau trophée.

Le PSG, premier club français à remporter la Coupe Intercontinentale Le PSG est ainsi devenu le premier club français à remporter cette compétition. En 1993, l’OM n’avait pas pu participer au tournoi à cause de sa condamnation après l’affaire du match contre Valenciennes. Les Rouge-et-Bleu peuvent donc dire à leur tour « À jamais les premiers », devise des supporters marseillais après le sacre en Ligue des champions.