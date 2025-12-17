Ousmane Dembélé - Kylian Mbappé : La décision choc !

Pierrick Levallet

Pour Ousmane Dembélé, la fin d’année n’aurait sans doute pas pu mieux se dérouler sur le plan personnel. Après le Ballon d’Or 2025 en septembre dernier, l’international français a remporté le prix FIFA The Best ce mardi. Le joueur du PSG a été récompensé pour sa saison 2024-2025 exceptionnelle, ponctuée par une victoire finale en Ligue des champions.

Dembélé dans l'équipe FIFA de l'année, pas Mbappé Comme le rapporte AS, Ousmane Dembélé a donc très logiquement fait son apparition dans le onze FIFA de l’année. Vitinha, son coéquipier au PSG, était également incontestable. En revanche, Kylian Mbappé n’a pas réuni assez de voix pour pouvoir être intégré dans cette équipe. Pourtant, le capitaine des Bleus était sans aucun doute le meilleur joueur du Real Madrid la saison passée.