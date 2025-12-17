Samir Nasri dit oui au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Né à Marseille et révélé dans le club de la ville qu’est l’OM, Samir Nasri est de base un ennemi du rival historique, soit le Paris Saint-Germain. Néanmoins, Nasri ne succombe pas au chauvinisme et mise plutôt sur un nouveau sacre du PSG dans les cinq saisons à venir que sur celui de son club de cœur.

Étant devenu l’un des consultants stars de Canal+ apparaissant dans le Canal Champions Club ou encore le Late Football Club, Samir Nasri a pris part à un évènement organisé par la chaîne cryptée. Dernièrement, le groupe Canal a officialisé la prolongation de ses droits de diffusion pour la Ligue des champions… jusqu’en 2031 !

Nasri «ne voit pas Marseille gagner la Ligue des champions ». Pendant The Original Plus mardi soir, Samir Nasri était sur scène avec Hervé Mathoux. Le présentateur du Canal Football Club et Champions Club a interrogé l’ex-joueur de l’OM et enfant du pays à se livrer au jeu des prédictions. Après 32 ans d’attente, l’Olympique de Marseille peut-il remporter une deuxième Ligue des champions ? Ou bien le PSG est-il en mesure d’enchaîner après son premier sacre glané à Munich au printemps dernier.