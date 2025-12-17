Clash avec le PSG : Le clan Mbappé lâche une punchline !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Alors que l'écurie parisienne ne lui a pas versé 55M€ de primes et salaires dus, l'international français a saisi le conseil des prud'hommes. Interrogé ce mardi soir, Me Thomas Clay - avocat de Kylian Mbappé - a affirmé que le PSG était parti au clash par orgueil.
Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid. Alors que son contrat à Paris a expiré le 30 juin 2024, l'attaquant de 26 ans a signé librement et gratuitement à la Maison-Blanche. Toutefois, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a refusé de lui payer 55M€ de primes et salaires dus. Par conséquent, Kylian Mbappé a saisi le conseil des prud'hommes.
L'avocat de Mbappé balance sur le PSG
Ce mardi, le conseil des prud'hommes a rendu son verdict. En effet, le PSG a été condamné à verser 61M€ à Kylian Mbappé. Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Me Thomas Clay - l'avocat du joueur - a affirmé que l'écurie parisienne avait lancé les hostilités par orgueil.
«Ils n'ont pas payé par orgueil»
« Si le PSG voulait abimer l'image de Kylian Mbappé ? Ils n'ont pas réussi. Ils ont réussi à installer un narratif qu'ils prennent en boomerang aujourd'hui. Ils n'ont pas payé par orgueil, parce qu'ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas supporté que leur joyau parte au Real Madrid », a balancé Me Thomas Clay, l'avocat de Kylian Mbappé.