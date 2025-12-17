Clash avec le PSG : Le clan Mbappé lâche une punchline !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Alors que l'écurie parisienne ne lui a pas versé 55M€ de primes et salaires dus, l'international français a saisi le conseil des prud'hommes. Interrogé ce mardi soir, Me Thomas Clay - avocat de Kylian Mbappé - a affirmé que le PSG était parti au clash par orgueil.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid. Alors que son contrat à Paris a expiré le 30 juin 2024, l'attaquant de 26 ans a signé librement et gratuitement à la Maison-Blanche. Toutefois, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a refusé de lui payer 55M€ de primes et salaires dus. Par conséquent, Kylian Mbappé a saisi le conseil des prud'hommes.

L'avocat de Mbappé balance sur le PSG Ce mardi, le conseil des prud'hommes a rendu son verdict. En effet, le PSG a été condamné à verser 61M€ à Kylian Mbappé. Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Me Thomas Clay - l'avocat du joueur - a affirmé que l'écurie parisienne avait lancé les hostilités par orgueil.