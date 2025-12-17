50M€ : Le PSG a trouvé son nouveau Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2024, le PSG a perdu gros avec le départ de Kylian Mbappé. Arrivé au terme de son contrat, le Français s'en est allé libre, signant alors au Real Madrid. Au même moment, c'est Désiré Doué qui s'est engagé avec le club de la capitale. Et voilà qu'avec l'ancien du Stade Rennais, le PSG se serait visiblement offert un nouveau Mbappé. Explications.

Pour s'offrir Désiré Doué, le PSG n'a pas hésité à sortir le chéquier, dépensant ainsi près de 50M€ pour l'arracher au Stade Rennais. Un investissement que le club de la capitale ne doit aujourd'hui clairement pas regretter. En effet, si Doué a connu des premiers mois difficiles à Paris, il a ensuite complètement exploser, jusqu'à bien évidemment ce doublé en finale de Ligue des Champions.

« Il ressemble à Kylian, c'est fou » A 20 ans, Désiré Doué fait donc désormais les beaux jours du PSG. Au point d'en être le nouveau Kylian Mbappé ? Les deux joueurs seraient en tout cas très semblables. En effet, rapporté par L'Equipe, un international français a expliqué à propos de Doué : « Dans ce côté obsédé par la gagne, il ressemble à Kylian, c'est fou. Ce sont des robots tous les deux ».