Un gros renfort arrive au PSG !

Victime d'une fatigue musculaire à la hanche, Marquinhos a dû sortir sur blessure à la mi-temps d'Athletic-PSG. Forfait pour le déplacement à Metz, le capitaine de Luis Enrique a retrouvé le groupe parisien pour la finale de la Coupe Intercontinentale. D'ailleurs, Marquinhos devrait être aligné d'entrée ce mercredi à Doha, au Qatar.
Mercredi dernier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est déplacé sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. En plus d'avoir perdu deux points précieux en Ligue des Champions (0-0), les hommes de Luis Enrique ont vu leur capitaine sortir dès la mi-temps.
PSG : Marquinhos a fait le déplacement à Doha
Victime d'une fatigue musculaire à la hanche, Marquinhos (31 ans) a manqué Metz-PSG samedi. Mais heureusement pour Luis Enrique, son capitaine est de retour pour la finale de la Coupe Intercontinentale, programmée ce mercredi à 18 heures. D'ailleurs, le numéro 5 du PSG devrait être aligné d'entrée face à Flamengo à Doha (Qatar).
PSG-Flamengo : Marquinhos sera titulaire ?
D'après les indiscrétions de RMC Sport, voici la composition probable du PSG de Luis Enrique pour le duel face à Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale.
Lucas Chevalier - Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - Bradley Barcola, Désiré Doué, et Khvicha Kvaratskhelia.