Un gros renfort arrive au PSG !

Amadou Diawara

Mercredi dernier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est déplacé sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. En plus d'avoir perdu deux points précieux en Ligue des Champions (0-0), les hommes de Luis Enrique ont vu leur capitaine sortir dès la mi-temps.

PSG : Marquinhos a fait le déplacement à Doha Victime d'une fatigue musculaire à la hanche, Marquinhos (31 ans) a manqué Metz-PSG samedi. Mais heureusement pour Luis Enrique, son capitaine est de retour pour la finale de la Coupe Intercontinentale, programmée ce mercredi à 18 heures. D'ailleurs, le numéro 5 du PSG devrait être aligné d'entrée face à Flamengo à Doha (Qatar).