Kylian Mbappé : Le PSG condamné, le gouvernement français se frotte les mains !

Ce mardi, le conseil des prud'hommes a donc rendu son verdict dans le conflit qui oppose le PSG à Kylian Mbappé. Alors que chaque partie réclamait des sommes folles à l'autre, c'est finalement le club de la capitale qui a été condamné à payer 61M€ au joueur désormais au Real Madrid. Une décision qui devrait également profiter à l'Etat français. Explications.

Depuis plusieurs mois maintenant, le conflit était ouvert entre le PSG et Kylian Mbappé, ce dernier réclamant des millions d'euros de salaires et primes impayés. Un bras de fer qui a été jusque devant le conseil des prud'hommes. Alors que le verdict était très attendu, la décision est tombée : le PSG a ainsi été condamné à verser 61M€ à Mbappé

« Plusieurs millions d’euros vont arriver dans les caisses de l’Etat » Journaliste pour RMC, Nicolas Pelletier est revenu sur cette condamnation du PSG à verser 61M€ à Kylian Mbappé. Explicant que cette décision devrait également profiter à l'Etat français, il a ainsi confié sur X : « Avec l’ensemble des charges, le coût total pour le PSG sera, bien évidemment, supérieur à 61 millions d’euros. L’Etat français ressort aussi grand gagnant du versement de cette somme. Plusieurs millions d’euros vont arriver dans les caisses de l’Etat ».