Jackpot au PSG, le clan Mbappé craque en direct !

Amadou Diawara

Ce mardi, Kylian Mbappé a obtenu gain de cause face au PSG devant le conseil des prud'hommes. En effet, l'instance parisienne a condamné le club de la capitale à payer environ 61M€ à son ancien numéro 7. Interrogé dans l'émission l'After Foot, Me Thomas Clay - avocat de Kylian Mbappé - a affirmé que le PSG s'y était tout de même retrouvé financièrement.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Furieuse de voir son ancien numéro 7 partir pour 0€, la direction parisienne a refusé de lui payer 55M€ de primes et salaires dus.

Le PSG s'en est mis plein les poches grâce à Mbappé ? Pour que son préjudice soit réparé, Kylian Mbappé a saisi le conseil des prud'hommes, qui a condamné le PSG a lui verser 61M€ ce mardi. Malgré tout, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a touché le pactole grâce à l'actuel numéro 10 du Real Madrid. Du moins, c'est ce qu'affirme son avocat, Me Thomas Clay.