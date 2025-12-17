Jackpot au PSG, le clan Mbappé craque en direct !

Ce mardi, Kylian Mbappé a obtenu gain de cause face au PSG devant le conseil des prud'hommes. En effet, l'instance parisienne a condamné le club de la capitale à payer environ 61M€ à son ancien numéro 7. Interrogé dans l'émission l'After Foot, Me Thomas Clay - avocat de Kylian Mbappé - a affirmé que le PSG s'y était tout de même retrouvé financièrement.
En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Furieuse de voir son ancien numéro 7 partir pour 0€, la direction parisienne a refusé de lui payer 55M€ de primes et salaires dus.
Le PSG s'en est mis plein les poches grâce à Mbappé ?
Pour que son préjudice soit réparé, Kylian Mbappé a saisi le conseil des prud'hommes, qui a condamné le PSG a lui verser 61M€ ce mardi. Malgré tout, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a touché le pactole grâce à l'actuel numéro 10 du Real Madrid. Du moins, c'est ce qu'affirme son avocat, Me Thomas Clay.
«Ils ont gagné tellement, pendant des années»
« La phrase de Kylian Mbappé qui disait : "avec l'accord qu'on a, toutes les parties vont trouver leur compte" ? Mais le PSG a trouvé son compte avec Kylian. Il faut arrêter cette fiction de dire que le PSG a perdu de l'argent avec Kylian Mbappé. Soyez réalistes. Ils ont gagné tellement, pendant des années. On ne peut pas dire que le PSG s'est fait flouer par Kylian Mbappé. Pitié ! Revenons à la réalité », a pesté Me Thomas Clay, présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce mardi soir.