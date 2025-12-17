Dembélé : Une star du PSG le trahit pour Mbappé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé a également remporté le trophée « The Best » ce mardi soir. La FIFA a dévoilé le contenu des votes, notamment celui d’Achraf Hakimi. On a ainsi pu voir que le capitaine du Maroc n’avait pas placé son coéquipier du PSG à la première place, mais son ami Kylian Mbappé.

Le PSG a une nouvelle fois été mis à l’honneur ce mardi soir. À Doha, au Qatar, avait lieu la cérémonie de remise des trophées The Best, organisée par la FIFA. Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City l’été dernier, a été sacré meilleur gardien, Luis Enrique meilleur entraîneur et Ousmane Dembélé meilleur joueur.

«J'espère revenir encore une fois l'année prochaine» Un trophée de plus pour l’international français après le Ballon d’Or remporté en septembre. « Je voulais remercier tous mes coéquipiers. Le travail paye. Je remercie ma famille, le club du PSG avec lequel on a fait une année fantastique. Merci à Gianni Infantino, j'ai reçu votre message le jour de mon anniversaire. J'espère revenir encore une fois l'année prochaine », a réagi Ousmane Dembélé.