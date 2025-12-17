Dembélé : Une star du PSG le trahit pour Mbappé !

Après le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé a également remporté le trophée « The Best » ce mardi soir. La FIFA a dévoilé le contenu des votes, notamment celui d’Achraf Hakimi. On a ainsi pu voir que le capitaine du Maroc n’avait pas placé son coéquipier du PSG à la première place, mais son ami Kylian Mbappé.
Le PSG a une nouvelle fois été mis à l’honneur ce mardi soir. À Doha, au Qatar, avait lieu la cérémonie de remise des trophées The Best, organisée par la FIFA. Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City l’été dernier, a été sacré meilleur gardien, Luis Enrique meilleur entraîneur et Ousmane Dembélé meilleur joueur.
«J'espère revenir encore une fois l'année prochaine»
Un trophée de plus pour l’international français après le Ballon d’Or remporté en septembre. « Je voulais remercier tous mes coéquipiers. Le travail paye. Je remercie ma famille, le club du PSG avec lequel on a fait une année fantastique. Merci à Gianni Infantino, j'ai reçu votre message le jour de mon anniversaire. J'espère revenir encore une fois l'année prochaine », a réagi Ousmane Dembélé.
Hakimi a préféré Mbappé à Dembélé
Les lauréats ont été désignés par un vote des supporters, des représentants des médias, des capitaines et des sélectionneurs des équipes nationales, dont la FIFA a dévoilé le contenu. En tant que capitaine du Maroc, Achraf Hakimi faisait partie des votants, mais n’a pas choisi Ousmane Dembélé à la première place. En effet, il lui a préféré Kylian Mbappé, plaçant son coéquipier du PSG deuxième et Raphinha troisième.