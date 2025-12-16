Ousmane Dembélé : C'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé continue sa moisson de trophées individuels. En effet, le numéro 10 du PSG a remporté le Trophée The Best ce mardi soir. Une nouvelle récompense qui ravit l'international français.

Auteur d'une saison dernière impressionnante qui a permis au PSG de remporter la Ligue des champions, Ousmane Dembélé avait remporté le Ballon d'Or en septembre dernier. Mais le numéro 10 du PSG ne s'est pas arrêté là puisqu'il vient également de remporter le Trophée The Best qui récompense le meilleur joueur de la saison. Et l'international français n'a pas caché sa joie.

Dembélé remporte le Trophée The Best ! « Je voulais remercier tous mes coéquipiers. Le travail paye. Je remercie ma famille, le club du PSG avec lequel on a fait une année fantastique. Merci à Gianni Infantino, j'ai reçu votre message le jour de mon anniversaire. J'espère revenir encore une fois l'année prochaine », lâche-t-il après récupérer son trophée.