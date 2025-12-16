Ousmane Dembélé : C'est officiel !

Après le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé continue sa moisson de trophées individuels. En effet, le numéro 10 du PSG a remporté le Trophée The Best ce mardi soir. Une nouvelle récompense qui ravit l'international français.
Auteur d'une saison dernière impressionnante qui a permis au PSG de remporter la Ligue des champions, Ousmane Dembélé avait remporté le Ballon d'Or en septembre dernier. Mais le numéro 10 du PSG ne s'est pas arrêté là puisqu'il vient également de remporter le Trophée The Best qui récompense le meilleur joueur de la saison. Et l'international français n'a pas caché sa joie.
Dembélé remporte le Trophée The Best !
« Je voulais remercier tous mes coéquipiers. Le travail paye. Je remercie ma famille, le club du PSG avec lequel on a fait une année fantastique. Merci à Gianni Infantino, j'ai reçu votre message le jour de mon anniversaire. J'espère revenir encore une fois l'année prochaine », lâche-t-il après récupérer son trophée.
Le PSG a tout raflé
Mais ce n'est pas tout. En plus d'Ousmane Dembélé, plusieurs parisiens ont été récompensés. Luis Enrique a été élu meilleur entraîneur de la saison tandis que Vitinha, Willian Pacho, Achraf Hakimi et Nuno Mendes accompagnent Ousmane Dembélé dans le 11 type de la saison.