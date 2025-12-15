Ousmane Dembélé - PSG : La bombe lâchée en Espagne !

Axel Cornic

Souvent décevant au cours de sa carrière, Ousmane Dembélé a littéralement explosé au Paris Saint-Germain, où Luis Enrique a décidé de le replacer dans l’axe de l’attaque. Il a ainsi remporté la Ligue des Champions, la première de l’histoire du club parisiens, recevant au passage le Ballon d’Or 2025.

C’est la métamorphose totale. Critiqué pour son efficacité face au but, Ousmane Dembélé est devenu un autre homme depuis qu’il a quitté les ailes pour évoluer dans l’axe de l’attaque. Et cela a évidemment réussi au PSG, avec une saison historique.

L’année incroyable de Dembélé Mais ce n’est pas fini ! Ousmane Dembélé pourrait en effet fêter encore quelques beaux titres d’ici la fin de l’année 2025. Ce mercredi, il disputera en effet la finale de la Coupe intercontinentale avec le PSG, face à Flamengo. L’occasion de signer un incroyable sextuplé pour la star parisienne.