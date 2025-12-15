Chevalier déjà remplacé : L’annonce choc au PSG !

Axel Cornic

Cet été, le Paris Saint-Germain a beaucoup fait parler avec son choix de se séparer de Gianluigi Donnarumma, pourtant considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète. A sa place c’est Lucas Chevalier qui est arrivé en provenance du LOSC, mais pour le moment on ne peut pas vraiment dire qu’il ait convaincu.

C’était le gros débat du début de saison. Talentueux mais très jeune, Lucas Chevalier va-t-il avoir les épaules assez larges pour assure la succession de Gianluigi Donnarumma ? Car ce dernier sortait tout de même de la meilleure saison de sa carrière, avec des prestations qui ont grandement participé à la victoire historique du PSG en Ligue des Champions.

Le plafond de verre déjà atteint ? Nous voilà à la moitié de la saison et personne n’a vraiment la réponse à cette question. Car si le Français a réalisé quelques belles prestations, il semble également avoir couté quelques points au PSG. Et sa situation semble s’être fragilisée ces dernières semaines, même si Luis Enrique semble toujours compter sur lui.