Luis Enrique et Zidane : L'improbable relation !

Sélectionné pour disputer la CAN avec l'Algérie, Luca Zidane pourrait bien être titulaire en raison de la blessure d'Alexis Guendouz. Il sera en concurrence avec Oussama Benbot et Anthony Mandréa. Et pour trancher, Vladimir Petkovic pourra s'appuyer sur nouvel adjoint Guido Nanni, qui a collaboré avec Luis Enrique notamment.
Après avoir changé de nationalité sportive et connu sa première sélection avec l'Algérie lors d'un match amical contre l'Ouganda le 14 octobre dernier, Luca Zidane pourrait bien être propulsé titulaire dans les buts des Fennecs pour la CAN. Et pour cause, le forfait d'Alexis Guendouz rebat les cartes à ce poste.
Un proche de Luis Enrique va trancher pour Luca Zidane
Le sélectionneur Vladimir Petkovic devra choisir entre Luca Zidane (27 ans, Grenade), Oussama Benbot (31 ans, USM Alger) et Anthony Mandréa (28 ans, Caen). Pour cela, L'EQUIPE révèle que le nouvel entraîneur des gardiens des Fennecs, Guido Nanni aura probablement un rôle important à jouer. Ce dernier était notamment l'adjoint de Luis Enrique à l'AS Roma.
Le poste de gardien, un vieux débat en Algérie
Ancien international algérien Chérif Oudjani explique d'ailleurs que le débat sur les gardiens ne date pas d'hier en sélection algérienne. « Le poste de gardien a toujours été une sorte de serpent de mer. Ce n'est pas ce qui est regardé en premier. Il y a plutôt chez nous un mythe du milieu de terrain, du dix », estime-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.