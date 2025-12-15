Luis Enrique et Zidane : L'improbable relation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sélectionné pour disputer la CAN avec l'Algérie, Luca Zidane pourrait bien être titulaire en raison de la blessure d'Alexis Guendouz. Il sera en concurrence avec Oussama Benbot et Anthony Mandréa. Et pour trancher, Vladimir Petkovic pourra s'appuyer sur nouvel adjoint Guido Nanni, qui a collaboré avec Luis Enrique notamment.

Après avoir changé de nationalité sportive et connu sa première sélection avec l'Algérie lors d'un match amical contre l'Ouganda le 14 octobre dernier, Luca Zidane pourrait bien être propulsé titulaire dans les buts des Fennecs pour la CAN. Et pour cause, le forfait d'Alexis Guendouz rebat les cartes à ce poste.

Un proche de Luis Enrique va trancher pour Luca Zidane Le sélectionneur Vladimir Petkovic devra choisir entre Luca Zidane (27 ans, Grenade), Oussama Benbot (31 ans, USM Alger) et Anthony Mandréa (28 ans, Caen). Pour cela, L'EQUIPE révèle que le nouvel entraîneur des gardiens des Fennecs, Guido Nanni aura probablement un rôle important à jouer. Ce dernier était notamment l'adjoint de Luis Enrique à l'AS Roma.