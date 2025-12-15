Lucas Chevalier - PSG : La fin annoncée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Luis Enrique a opéré à un choix fort samedi en titularisant Matvey Safonov plutôt que Lucas Chevalier dans les buts du PSG. Une décision très dangereuse aux yeux de Bertrand Latour, qui estime qu'un tel traitement pourrait finir par définitivement plomber Chevalier, déjà en manque de confiance depuis son arrivée au PSG.

Après ses performances très convaincantes avec le PSG contre Rennes (5-0) puis l'Athletic Bilbao (0-0) alors qu'il profitait de la blessure de Lucas Chevalier, Matvey Safonov a finalement enchainé sur une troisième titularisation consécutive samedi à Metz ! Le gardien russe a en effet été aligné d'entrée à la surprise générale, avec Chevalier sur le banc de touche, et ce choix relance donc plus que jamais la question de la hiérarchie au PSG.

« La tête sous l’eau » pour Chevalier ? Au micro du Canal Football Club dimanche, Bertrand Latour a fustigé Luis Enrique pour sa gestion actuelle des gardiens au PSG : « Dans la mesure où chacun s’accorde à dire que ce poste de gardien de but est très particulier, je me pose une question. Est-ce que ce n’est pas très tôt dans la saison pour Luis Enrique, alors qu’il n’y a pas d’urgence en Ligue des champions et en Ligue 1, d’exposer énormément Lucas Chevalier. Là, c’est à double tranchant. Il peut lui avoir mis la tête sous l’eau, et après pour se relever de ça… », explique le consultant.