Mason Greenwood : Son remplaçant arrive à l'OM !

Axel Cornic

Après une première saison très satisfaisante, Mason Greenwood confirme sur sa lancée avec des prestations de très haut niveau avec l’Olympique de Marseille. Mais Roberto De Zerbi a besoin de l’avoir dans la meilleure des formes pour le printemps 2026 et les dirigeants phocéens seraient prêts à agir sur le mercato.

Avec Mason Greenwood, l’OM a trouvé son facteur X. L’ancien prodige de Manchester United tombé en disgrâce s’est parfaitement relancé dans le sud de la France, devenant incontournable pour Roberto De Zerbi. Mais la star de 24 ans ne peut pas jouer toutes les rencontres...

Greenwood cartonne Car en plus de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions, va débuter dans quelques jours une nouvelle compétition, avec la Coupe de France. De quoi venir alourdir un calendrier déjà très chargé, avec De Zerbi qui devra donc opérer un large turn-over pour concerner l’intégralité de son effectif et faire souffler ses cadres.