Mason Greenwood : Son remplaçant arrive à l'OM !

Après une première saison très satisfaisante, Mason Greenwood confirme sur sa lancée avec des prestations de très haut niveau avec l’Olympique de Marseille. Mais Roberto De Zerbi a besoin de l’avoir dans la meilleure des formes pour le printemps 2026 et les dirigeants phocéens seraient prêts à agir sur le mercato.
Avec Mason Greenwood, l’OM a trouvé son facteur X. L’ancien prodige de Manchester United tombé en disgrâce s’est parfaitement relancé dans le sud de la France, devenant incontournable pour Roberto De Zerbi. Mais la star de 24 ans ne peut pas jouer toutes les rencontres...
Greenwood cartonne
Car en plus de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions, va débuter dans quelques jours une nouvelle compétition, avec la Coupe de France. De quoi venir alourdir un calendrier déjà très chargé, avec De Zerbi qui devra donc opérer un large turn-over pour concerner l’intégralité de son effectif et faire souffler ses cadres.
L’OM lui cherche une doublure
Le message semble être passé, puisque Calciomercato.it nous apprend que l’OM souhaiterait recruter une doublure à Mason Greenwood, à l’occasion du mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier. Le choix ne semble toutefois pas large, puisque l’enveloppe marseillaise ne serait pas très importante, à moins que quelques départs ne viennent la gonfler.