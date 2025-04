F1 - Transferts : Max Verstappen se fait recaler !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son avenir chez Red Bull interroge, Max Verstappen a notamment été annoncé vers un départ en direction d’Aston Martin. Selon la presse italienne, l’Arabie Saoudite serait prête à lui proposer un contrat de 264M€ sur trois ans pour rejoindre l’écurie britannique, mais son directeur, Andy Cowell, a assuré qu’il comptait sur Lance Stroll et Fernando Alonso en 2026.

Propriétaire de 20% des parts d’Aston Martin, l’Arabie Saoudite serait prête à faire des folies afin de s’attacher les services de Max Verstappen en 2026. D’après la Gazzetta dello Sport, un contrat de 264M€ sur trois ans pourrait être proposé au quadruple champion du monde afin qu’il quitte Red Bull et rejoigne l’écurie britannique, une rumeur à laquelle a répondu Andy Cowell en marge du Grand Prix d’Arabie Saoudite.

La réponse d’Aston Martin à la rumeur Verstappen

« Nous sommes incroyablement chanceux d'avoir deux pilotes incroyablement expérimentés signés pour les deux prochaines années, et cela signifie que je peux simplement me concentrer sur l'amélioration de l'entreprise et de l'art de fabriquer une voiture de course rapide », a déclaré le directeur d’Aston Martin. Relancé sur le sujet et s’il n’y avait « pas de place pour Max Verstappen en 2026 », Andy Cowell a ajouté : « Je dis que ma tête est pleine d'amélioration de l'entreprise afin que nous puissions fabriquer une voiture de course rapide pour Lance et Fernando. »

« Je suis heureux chez Red Bull »

Max Verstappen à lui aussi commenté son avenir, regrettant que « beaucoup de gens parlent de mon avenir, sauf moi. » Le Néerlandais assure se « concentrer sur ma voiture, travailler avec les gens de l'équipe, c'est la seule chose à laquelle je pense en Formule 1. Je suis très détendu (...) Je suis heureux chez Red Bull, mais je ne suis pas très satisfait de notre voiture. Mais cela vaut pour tout le monde, nous voulons tous faire mieux, il n'y a pas de secret à ce sujet. C'est ce que nous essayons de faire. Je pense que nous avons eu de très bonnes discussions ces dernières semaines à propos de la voiture. Nous sommes tous sur la même longueur d'onde, nous essayons simplement d'améliorer la situation. Cela ne change rien. »