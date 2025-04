F1 - Transfert : Le coup de pression de Verstappen !

Pierrick Levallet

Vainqueur du Grand Prix du Japon le week-end dernier, Max Verstappen est désormais tourné vers celui de Bahreïn. Mais le quadruple champion du monde est conscient qu’il n’a pas la meilleur voiture du plateau. Le Néerlandais, qui bénéficie d’une clause de sortie en fonction des performances de Red Bull, a donc lancé un coup de pression à son équipe.

Le week-end dernier, Max Verstappen a remporté sa première course de la saison. Le Néerlandais s’est imposé au Japon, devant Lando Norris et Oscar Piastri. Mais le quadruple champion du monde est conscient de ne pas avoir la meilleure voiture du plateau. De quoi faire paniquer Red Bull, puisque le pilote de 27 ans dispose d’une clause particulière dans son contrat. « Tous les meilleurs pilotes ont des clauses contractuelles qui permettent de les résilier en cas de mauvais résultats » avait expliqué Helmut Marko récemment. Max Verstappen s’est alors permis d’envoyer un coup de pression à son équipe à quelques jours du Grand Prix de Bahreïn (13 avril).

«McLaren est plus polyvalente»

« Les voitures changent, les gens évoluent, les équipes évoluent, n’est-ce pas ? Donc, ce qui s’est passé en 2023 ou 2024 ne sera plus pareil. [...] À bien y regarder, McLaren est plus polyvalente, et il semble aussi plus facile de régler leur voiture. La saison est encore très longue, nous devons travailler sur beaucoup de choses avec la voiture, et nous espérons la rendre progressivement plus compétitive » a d’abord lancé Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Nous devons améliorer nos performances»

« Est-ce que je peux défendre mon titre avec la 2e ou 3e meilleur voiture du plateau ? Non, nous devons absolument progresser pour pouvoir nous battre pour le titre. C’est bien d’avoir un seul point de retard, mais je pense que c’est surtout parce que nous avons bien exploité nos week-ends jusqu’à présent. Pour vraiment nous battre pour le titre, nous devons améliorer nos performances » a ensuite ajouté le Néerlandais. Red Bull est prévenue.