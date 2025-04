PSG : Luis Enrique passe aux aveux, c’est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Bien que Nuno Mendes ne soit pas une assurance tout risque sur le plan défensif, ce qui peut lui jouer des tours par moments, le latéral gauche portugais peut compter sur la totale confiance de son entraîneur au PSG. Luis Enrique l’a défendu bec et ongles lors de son point presse de lundi en lâchant quelques punchlines au passage.

Nuno Mendes n’est pas exempt de tout reproche par moments. Quand bien même son apport offensif est indéniable pour le PSG, en attestent ses deux buts face à Aston Villa à l’aller et au retour pendant les quarts de finale de la Ligue des champions (3-1 et 2-3), le latéral gauche portugais commet de temps à autres des erreurs qui n’ont pas échappé à Luis Enrique.

«Tout le monde commet des erreurs»

Pas de quoi enterrer l’international portugais qui a reçu le soutien de son entraîneur en conférence de presse lundi à quelques heures du déplacement à Nantes. « Nous analysons ce que font tous les joueurs, tout le monde commet des erreurs. Nous commettons des erreurs. Tout dépend ensuite de ce que vous décidez d’observer, le positif ou le négatif. Je pense que Nuno Mendes est un avion de chasse, en attaque comme en défense ».

«Je le connaissais avant d’arriver ici, il m’a fait souffrir»

Luis Enrique a poursuivi son discours élogieux à l’égard de Nuno Mendes en expliquant au passage qu’il avait souffert lorsque le défenseur du PSG était un adversaire.

« J’adore les joueurs avec cet état d’esprit, cette personnalité. Peu importe le match, il est toujours prêt, au top niveau, à 100%. Citez-moi un joueur qui ne commet jamais d’erreur, qui ne connaît jamais un jour sans, qui ne soit pas parfois étourdi. Avec Nuno Mendes… Je le connaissais avant d’arriver ici, il m’a fait souffrir lors d’Espagne-Portugal en Ligue des nations. C'est un joueur unique. Il est capable d’attaquer, de faire la dernière passe, de marquer. Capable de défendre contre l’un des meilleurs joueurs du monde. Il n’a été battu sur pratiquement aucune action. Si nous cherchons une action où un joueur a fait une erreur, on en trouvera, pour n’importe quel joueur au monde. L’état d’esprit de Nuno Mendes et son rendement cette saison et depuis que je suis là est remarquable ».