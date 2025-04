«Un avion de chasse» au PSG, Luis Enrique hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge du match en retard contre le FC Nantes, Luis Enrique a notamment été interrogé sur les prestations de Nuno Mendes qui aura la lourde tâche d'être au marquage de Bukayo Saka contre Arsenal. Et l'entraîneur du PSG a clairement encensé son joueur.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG devra se défaire d'Arsenal. Et durant cette double confrontation, un duel sera particulièrement scruté à savoir celui opposant Nuno Mendes à Bukayo Saka. Après avoir muselé Mohamed Salah en huitième de finale, le latéral gauche du PSG se voir offrir un nouvel adversaire de taille, mais malgré les critiques sur les qualités défensives de Nuno Mendes, Luis Enrique estime que son joueur est un «avion de chasse».

Luis Enrique s'enflamme pour Nuno Mendes

« Je crois que ce serait très injuste si nous prenions un joueur de l'effectif et que nous l'analysions pour dire ce qu'il fait de bien pu de mal. Nous commettons tous des erreurs. Tout dépend ensuite si tu décides de focaliser sur le positif ou le négatif », lance dans un premier temps l'entraîneur du PSG en conférence de presse en marge du déplacement à Nantes, avant d'en rajouter une couche au sujet de Nuno Mendes.

«C'est un joueur unique»

« Nuno Mendes, c'est un avion de chasse en attaque et en défense, j'adore ce joueur qui a cette mentalité, il est toujours prêt au maximum, à 100%. Trouve moi un joueur qui ne fasse pas d'erreur qui ne soit pas parfois étourdi qui ne soit pas un jour dans un état moins bon. Je le connaissais et j'avais souffert contre lui en Ligue des nations. C'est un joueur unique », ajoute Luis Enrique. Nuno Mendes n'a plus qu'à prouver sur le terrain que son entraîneur dit vrai.