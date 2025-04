50M€ : Le PSG s'offre un Ballon d'Or !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Formé au Stade rennais, Désiré Doué a pris la direction du PSG l'été dernier pour 50M€. Le jeune attaquant est en train d'entrer dans une nouvelle dimension puisqu'il affiche une grande forme en ce moment, multipliant les buts. Son talent est tel qu'il suscite l'intérêt de beaucoup de monde en Europe. Certains voient même en lui un futur vainqueur du Ballon d'Or.

A seulement 19 ans, Désiré Doué n'a pas peur d'afficher ses ambitions et il semble prêt à exploser au plus haut niveau. L'ancien Rennais vient de faire ses débuts en Equipe de France et sa progression ne cesse de monter en flèche. Le Français pourrait même finir par inscrire son nom au palmarès du Ballon d'Or s'il continue sur cette voie.

Doué en grande forme au PSG

Plus timide en début de saison, Désiré Doué a réussi à s'imposer petit à petit dans l'effectif de Luis Enrique, jusqu'à en devenir un incontournable. Le joueur français est le joueur du moment et tout le monde peut témoigner de son immense talent. D'ailleurs il intéresse déjà du monde en vue du mercato mais il semble vouloir s'imposer au PSG, avec qui il est lié jusqu'en 2029.

Désiré Doué futur Ballon d'Or ?

C'est en effet la tendance indiquée par le journaliste Sacha Tavolieri pour Sky Sport et c'est donc une bonne nouvelle pour le PSG. L'intérêt pour Désiré Doué est tel que de nombreux observateurs le considèrent comme un futur Ballon d'Or. Reste à savoir ce que le club de la capitale a prévu pour lui.