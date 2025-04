Cyril Hanouna - PSG : Le coup de fil surprise !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Convaincu que le PSG allait réussir sa mission en Ligue des champions, Cyril Hanouna avait annoncé à l’un de ses amis que le club parisien ferait mieux que le Real Madrid. Une prédiction qui s’est avérée vraie. En plein direct, l’animateur a passé un coup de fil à « ce proche de Nasser Al-Khelaïfi » afin qu’il confirme ses propos.

Hanouna téléphone à son ami en plein direct

« Tu avais dit qu’avec Kylian Mbappé, le PSG n’avait rien eu, alors, peut-être, sans Kylian ça allait le faire. A l’époque j’étais sceptique. Et tu m’avais répondu que sans Kylian ils allait aller loin et même la chercher. Si tu m’avais dit qu’ils allaient aller plus loin que le Real Madrid ? Oui, oui. Tu m’as dit que tu ne sentais pas le Real » a déclaré ce proche, présenté comme un ami de Nasser Al-Khelaïfi.

« Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi sont exceptionnels »

Après avoir donné la parole à ce proche, Cyril Hanouna a rendu hommage aux hommes forts du projet parisien. « On ne kiffe pas le PSG ? C’est exceptionnel ! Maintenant, vous avez vu Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi sont exceptionnels. L’hypocrisie des gens, j’en ai marre » a-t-il déclaré.