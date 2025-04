PSG : Luis Enrique répond à la colère de Dembélé !

Amadou Diawara

Lors du quart de finale retour entre le PSG et Aston Villa, Ousmane Dembélé s'est emporté à plusieurs reprises. Pas du tout convaincu par la prestation de son équipe, le numéro 10 parisien était en colère, et ce, même quand la qualification était validée. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Luis Enrique s'est prononcé sur l'agacement d'Ousmane Dembélé.

Le PSG a joué avec le feu contre Aston Villa en quart de finale de la Ligue des Champions. Mené 1-0 au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique ont réussi à renverser les Villans, l'emportant finalement 3-1. Lors du duel retour à Villa Park, le PSG a mené 0-2, avant de s'incliner 3-2. Mais grâce à son but d'avance acquis à l'aller, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a validé son ticket pour le dernier carré de la C1.

Aston Villa - PSG : Dembélé s'est emporté

Lors du second acte entre le PSG et Aston Villa, Ousmane Dembélé a laissé éclater sa colère. En effet, on a pu voir le numéro 10 parisien s'agacer lorsque son équipe a encaissé un but. Et si le PSG s'est finalement qualifié pour la demi-finale de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé n'a pas réussi à se calmer immédiatement. En effet, l'international français était encore sur les nerfs après le coup de sifflet final de la rencontre. On a d'ailleurs vu Ousmane Dembélé refuser son trophée d'homme du match dans un premier temps, et ce, en faisant de grands gestes d'humeur. Et lorsqu'il a été photographié avec le précieux, l'attaquant de 27 ans avait le visage très fermé.

«Cela a déçu Ousmane»

Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Luis Enrique a réagi à la colère d'Ousmane Dembélé. « Je crois que le match d'Aston Villa a eu des composantes variées. Il y a eu beaucoup d'excitation. On contrôlait au début. Ensuite, il y a eu un moment où nous avons perdu le contrôle, on a été presque dans une situation de match nul sur la double confrontation. Cela a déçu Ousmane, parce que c'est l'un des joueurs qui a la plus grande capacité à gérer ces moments. Il voulait transmettre à ses coéquipiers ce besoin de s'améliorer. Mais je crois qu'en fin de compte, il est important que les joueurs sachent que notre objectif est de donner 100%. Ousmane a répondu avec son émotion du moment, mais je crois que nous méritions de nous qualifier », a confié l'entraineur du PSG.