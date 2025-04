Transfert à 50M€ : La folle promesse du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a poursuivi son projet qui consiste à miser sur de jeunes éléments afin de préparer l'avenir. Dans cette optique, en plus de Joao Neves et Willian Pacho, le club de la capitale a lâché 50M€ pour Désiré Doué. Et alors qu'il réalise une première saison sensationnelle, le PSG lui aurait déjà promis un tout nouveau rôle.

Recruté pour 50M€ l'été dernier, Désiré Doué n'a pas perdu de temps pour s'imposer comme un joueur majeur au PSG. Luis Enrique en a effectivement fait un membre important de son effectif, et cela ne risque pas de changer.

Doué : Les promesses du PSG

En effet, selon les informations de Sacha Tavolieri, le PSG aurait déjà fait des promesses à Désiré Doué qui va s'imposer comme un élément clé à Paris. Pour la version suisse de Sky Sport, le journaliste explique que l'ancien Rennais va se voir confier un nouveau rôle plus ancré dans le cœur du jeu afin qu'il ait plus de responsabilité dans l'organisation.

Une prolongation déjà en discussions ?

Preuve de la dimension prise par Désiré Doué, le PSG envisagerait déjà d'offrir une prolongation à son joueur. L'idée serait de lui offrir un salaire plus en adéquation avec son nouveau statut et éventuellement étendre son bail d'une saison, soit jusqu'en 2030.