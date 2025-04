Samir Nasri : «Un petit c*n», il se lâche en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Très critique envers les médias durant sa carrière de joueur, Samir Nasri est pourtant l'une des grandes révélations de Canal +. L'ancien joueur de l'OM voit sa côte de popularité grimper depuis son arrivée sur la chaîne cryptée pour analyser les grandes rencontres de Ligue des champions. L'animateur du Canal Champions Club Hervé Mathoux a rendu hommage à l'ancien joueur marseillais.

Depuis plus de seize ans, le Canal Football Club est présent sur la grille des programmes de Canal +. Au fil des années, l’émission de Hervé Mathoux est devenue un rendez-vous immanquable pour les fans de football, même si elle doit faire sans les images du championnat de France. « Aujourd’hui, me dire que ça fait seize ans que cette émission existe, je n’en reviens pas. Elle a été un moment donné plus armée car on avait les droits. Aujourd’hui, c’est une autre émission, mais je m’éclate » a déclaré l’animateur sur Europe 1 ce vendredi.

Mathoux présente son équipe

En seize ans, le format de l’émission est resté le même. Par contre les visages ont changé. Cette année les stars sont Bertrand Latour, mais aussi Laure Boulleau. Deux personnalités différentes qui apportent, à leur manière, leur pièce à l’édifice. « Latour ? Il est venu se rajouter. Il fait beaucoup de bien, il est drôle. Il n’oublie jamais que ce n’est que du football et que l’on est là que pour se marrer. Laure Boulleau ? Je faisais partie de ceux qui l’avait repéré quand elle était joueuse. Très content qu’elle ait choisi Canal. C’est quelqu’un de positif, gai. Elle subie parfois des attaques qui sont parfois de la misogynie. C’est intolérable » a confié Mathoux.

« Je croyais beaucoup en Samir »

Lors des soirées de Ligue des champions, deux autres chroniqueurs s’agrègent : David Ginola et Samir Nasri, l’une des grandes révélations. « Il y a deux générations. David c’est les années 80-90, Samir juste après. Samir est une révélation parce que les gens avaient une image différente, on disait que c’était un petit con, mais je l’ai trouvé brillant, sympathique. Je croyais beaucoup en Samir. Aujourd’hui, il reçoit beaucoup de déclarations d’amour » a-t-il déclaré à Vendroux.